Kadroda köklü temizlik! Galatasaray'da 10 isimle yollar ayrılıyor
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Bir yandan Fenerbahçe ile kıyasıya bir şampiyonluk rekabeti sürdüren Galatasaray, diğer bir yandan da gelecek sezon planlamasını sürdürüyor. Bu doğrultuda sarı-kırmızılılar 10 yabancı ile yollarını ayıracak. İşte Galatasaray'ın gidecekler listesi
Yeni sezon planlamasına erken başlayan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hassas bir kadro mühendisliği yürütüyor. Bu doğrultuda kiralıktan döneceklerle birlikte 18'e yükselecek olan yabancı sayısı doğrultusunda bir çalışma yapılacak. Milliyet'in haberine göre; oyuncuların çoğunluğunu ya satacak ya da kiralık olarak gönderecek.
Kesin olarak kalması beklenen yabancı isimler; Muslera, Icardi, Ziyech ve Köhn.
Galatasaray'da ayrılması beklenen isimler ise şöyle;
Ndombele; Kiralık sözleşmesi bitiyor, opsiyonu kullanılmayacak
Aurier; Kontratı bitiyor, yola devam edilmeyecek.
Vinicius; Kiralık sözleşmesi bitiyor, opsiyonu kullanılmayacak
Oliviere; 2 senelik sözleşmesi var ancak yola devam edilmeyecek
Nelsson ya da Sanchez ikilisinden biri elden çıkarılacak.
Mertens; Sözleşmesi bitiyor ancak 1 senelik sözleşme teklif edilecek
Zaha; 2 senelik sözleşmesi var ancak yaz transfer döneminde elden çıkarılacak
Tete; Kiralanabilir
Zaniolo; Kiralıktan dönüyor, kadroda tutulma hedefi var ancak cazip bir teklif gelirse elden çıkarılacak
Cicaldou; Yeniden kiralık olarak gönderilecek
Morutan; Sakatlığı nedeniyle sözleşmesi dondurulacak
Ross; Yeniden kiralık olarak gönderilecek