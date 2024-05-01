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Kadroda köklü temizlik! Galatasaray'da 10 isimle yollar ayrılıyor

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Spor Haberleri

Bir yandan Fenerbahçe ile kıyasıya bir şampiyonluk rekabeti sürdüren Galatasaray, diğer bir yandan da gelecek sezon planlamasını sürdürüyor. Bu doğrultuda sarı-kırmızılılar 10 yabancı ile yollarını ayıracak. İşte Galatasaray'ın gidecekler listesi

Yeni sezon planlamasına erken başlayan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hassas bir kadro mühendisliği yürütüyor. Bu doğrultuda kiralıktan döneceklerle birlikte 18'e yükselecek olan yabancı sayısı doğrultusunda bir çalışma yapılacak. Milliyet'in haberine göre; oyuncuların çoğunluğunu ya satacak ya da kiralık olarak gönderecek.

Kesin olarak kalması beklenen yabancı isimler; Muslera, Icardi, Ziyech ve Köhn. 

Kadroda köklü temizlik! Galatasaray'da 10 isimle yollar ayrılıyor - 1. Resim

Galatasaray'da ayrılması beklenen isimler ise şöyle; 

Ndombele; Kiralık sözleşmesi bitiyor, opsiyonu kullanılmayacak

Aurier; Kontratı bitiyor, yola devam edilmeyecek.

Vinicius; Kiralık sözleşmesi bitiyor, opsiyonu kullanılmayacak

Oliviere; 2 senelik sözleşmesi var ancak yola devam edilmeyecek

Nelsson ya da Sanchez ikilisinden biri elden çıkarılacak.

Mertens; Sözleşmesi bitiyor ancak 1 senelik sözleşme teklif edilecek

Zaha; 2 senelik sözleşmesi var ancak yaz transfer döneminde elden çıkarılacak

Tete; Kiralanabilir

Zaniolo; Kiralıktan dönüyor, kadroda tutulma hedefi var ancak cazip bir teklif gelirse elden çıkarılacak

Cicaldou; Yeniden kiralık olarak gönderilecek

Morutan; Sakatlığı nedeniyle sözleşmesi dondurulacak

Ross; Yeniden kiralık olarak gönderilecek

 

Düzenleyen:  - Spor
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