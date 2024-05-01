Kadroda köklü temizlik! Galatasaray'da 10 isimle yollar ayrılıyor

Düzenleyen: Songül Soysal 1 Mayıs 2024 10:04 - Güncelleme: 1 Mayıs 2024 10:14 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Bir yandan Fenerbahçe ile kıyasıya bir şampiyonluk rekabeti sürdüren Galatasaray, diğer bir yandan da gelecek sezon planlamasını sürdürüyor. Bu doğrultuda sarı-kırmızılılar 10 yabancı ile yollarını ayıracak. İşte Galatasaray'ın gidecekler listesi