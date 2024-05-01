Galatasaray'dan 80 milyon dolarlık plan! Dursun Özbek harekete geçti

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak için somut adımlar atmaya başladı.

Süper Lig lideri Galatasaray, yeni sezon öncesi Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak için önemli adımlar atmaya başladı.

Sabah gazetesinin haberine göre Galatasaray yönetimi, Florya Metin Oktay Tesisleri arazisi için teklifleri değerlendirecek ve anlaşma sağlanacak firmadan Bankalar Birliği borcunun tamamını kapatacak (80 milyon dolar) miktarda avans alacak.

DURSUN ÖZBEK: HER SENE BİRİKE BİRİKE BİR BORÇ OLUŞTU

Geçtiğimiz günlerde açıklamalar yapan Dursun Özbek, kulübün hem kendi birimleri arasında hem de bankalara olan borcundan dolayı ödedikleri faize değinen Özbek, "Birçok üyemiz derneğin Sportif AŞ'ye olan borcuna takılıyor. Yaklaşık 20 yıldan beri gelen ve biriken bir borç var. Bu borcun tasfiyesi gerekiyor. Bugüne kadar bunun nasıl yapılacağı konusunda bir proje ortaya konmadı. Her sene birike birike bir borç oluştu. Özellikle Galatasaray'ın bu tip problemlerini çözmek için ürettiğimiz projeler var. Bunların hepsi birbirinin içine geçmiş durumda. Önümüzdeki günlerde bu problemleri nasıl çözdüğümüzü anlatacağız." ifadelerini kullandı.

Yapılan her işte Galatasaray'ın karlılığını düşündüklerini dile getiren Özbek, "Bütçelemede önümüzdeki döneme isabet edecek nakit akış tablosuna Florya'dan elde edilecek 50 milyon dolar karşılığı rakamı koyduk. Bu, Florya'dan kulübün payına düşecek paranın bir kısmı. 2024-2025 bütçe dönemindeki planlamamızda bu projeden böyle bir beklentimiz var." şeklinde görüş belirtti.