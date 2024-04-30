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Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe buluşması! Arda Güler ve Kim Min-Jae duygulandırdı

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Şampiyonlar Ligi&#039;nde Fenerbahçe buluşması! Arda Güler ve Kim Min-Jae duygulandırdı

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin eski futbolcuları Arda Güler ile Kim Min-Jae, Şampiyonlar Ligi yarı final turu ilk maçında bir araya geldi.

Şampiyonlar Ligi yarı final turu ilk maçında Bayern Münih ile Real Madrid karşılaştı.

Bir dönem Fenerbahçe'de birlikte oynayan Arda Güler ile Kim Min-Jae, karşılaşma öncesi koridorda karşılaştı.

Birbirlerine başarı dileyen iki oyuncunun içten sarıldığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Bayern Münih forması giyen Kim Min-Jae, maça ilk 11'de başlarken, Arda Güler yedekler arasında yer aldı.

İŞTE O ANLAR

Düzenleyen:  - Spor
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