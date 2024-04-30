Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe buluşması! Arda Güler ve Kim Min-Jae duygulandırdı

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 30 Nisan 2024 22:55 - Güncelleme: 30 Nisan 2024 23:08 - Güncelleme:

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Fenerbahçe'nin eski futbolcuları Arda Güler ile Kim Min-Jae, Şampiyonlar Ligi yarı final turu ilk maçında bir araya geldi.