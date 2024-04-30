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Real Madrid Arda Güler'in babasına para ödedi mi? Genç yıldız, transferiyle ilgili konuştu 

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sezon başında Real Madrid'e transfer olan mili yıldız Arda Güler, transfer süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Baban transferinden komisyon aldı mı?" sorusuna cevap veren Güler, "Böyle bir şey mümkün değil. Biz Fenerbahçe ne kadar fazla kazanabilir diye uğraş verdik." dedi. 

Fenerbahçe'den Real Madrid'e bonuslarla birlikte 30 milyon euroya transfer olan Arda Güler, transfer süreciyle ilgili Candaş Tolga  önemli açıklamalarda bulundu.

ARDA GÜLER'İN BABASI KOMİSYON ALDI MI?

Arda Güler'in babasının transfer sürecinde Real Madrid'den 10-15 milyon euro komisyon aldığı öne sürülüyordu. Çok konuşulan iddia programda Arda Güler'e soruldu.

"FENERBAHÇE NE KADAR KAZANABİLİR DİYE UĞRAŞTIK"

Candaş Tolga Işık'ın "Baban transferinden komisyon aldı mı?" sorusunu cevaplayan Güler, iddiaları kesin bir dille yalanladı. Güler, "Böyle bir şey mümkün değil. Belki insanlar bu süreçlerin nasıl progesyonelce yürüdüğünü bilmiyor. Babam, ben, ailem ve bizim yanımızdaki herkes Fenerbahçe ne kadar fazla kazanabilir diye uğraş verdik." dedi. 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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