Real Madrid Arda Güler'in babasına para ödedi mi? Genç yıldız, transferiyle ilgili konuştu

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 30 Nisan 2024 10:56 - Güncelleme: 30 Nisan 2024 11:26 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Sezon başında Real Madrid'e transfer olan mili yıldız Arda Güler, transfer süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Baban transferinden komisyon aldı mı?" sorusuna cevap veren Güler, "Böyle bir şey mümkün değil. Biz Fenerbahçe ne kadar fazla kazanabilir diye uğraş verdik." dedi.