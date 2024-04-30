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Bayern Münih - Real Madrid CANLI | Arda Güler geniş kadroda

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Bayern Münih - Real Madrid CANLI | Arda Güler geniş kadroda

Spor Haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final turu ilk maçında Bayern Münih ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. İspanyol ekibinde forma giyen Arda Güler, yedekler arasında bulunuyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final turu ilk maçında Bayern Münih, evinde Real Madrid'i konuk edecek.

Karşılaşma TV8,5 kanalından canlı yayınlanacak.

La Liga'da oynanan son maçta Real Sociedad'a karşı galibiyet golünü kaydeden Arda Güler, yedekler arasında bulunuyor.

BAYERN MÜNİH - REAL MADRİD İLK 11'LER

Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Eric Dier, Kim Min-Jae, Mazraouii Laimer, Goretzka; Sané, Musiala, Guerreiro, Harry Kane

Real Madrid: Lunin, Vazquez, Nacho, Rüdiger, Mendy, Valverde, Tchouameni, Kroos, Bellingham, Rodrygo, Vinicius Jr.

Düzenleyen:  - Spor
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