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Beşiktaş yeni hocasını arıyor! Almanya'ya giden Hasan Arat, görüşülen ismi ilk defa açıkladı

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Beşiktaş yeni hocasını arıyor! Almanya&#039;ya giden Hasan Arat, görüşülen ismi ilk defa açıkladı

Spor Haberleri

Sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe ile yola devam kararı alan Beşiktaş, yeni teknik direktör için çalışmalarını sürdürüyor. Sportif direktör için isim veren Hasan Arat, Bayern Leverkusen takımını işaret etti.

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, teknik direkrör ve sportif direktör pozisyonu için çalışmalara ağırlık verdi.

Almanya'ya giden kulüp başkanı Hasan Arat, Bayern Leverkusen kulübünde çalışan Devin Özek'i işaret etti.

TRT Spor'a konuşan Arat, " 7-8 sportif direktör ile görüşme halindeyiz Devin Özek de bunlardan biri. Bugün Münih'e gidiyorum. Bazı görüşmeler olacak. Bayern Münih - Real Madrid maçını seyredeceğim. Bu tip maçlar, bu işin içindeki tüm insanların bir araya geldiği yerler. Görüşmeler, fikir teatileri, oyuncu tartışmaları, antrenör tartışmalarının olduğu yerlerdir. Bu sadece iki takımın maçı değil. Bu işle uğraşan herkes burada. Bugün Bayern Münih - Real Madrid, yarın Dortmund - PSG maçını seyredeceğim. Temaslarımı sürdüreceğim. Yeni tanışacağımız insanlar olacak." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş yeni hocasını arıyor! Almanya'ya giden Hasan Arat, görüşülen ismi ilk defa açıkladı - 1. Resim

HASAN ARAT, SABIR ÇAĞRISI YAPTI

Beşiktaş için hazırlıkların içerisinde olduklarını söyleyen Hasan Aray, "Sıkıntılı bir dönem geçiriyoruz. Bu dönem hepimizi çok üzüyor. Hedefimiz olan kupaya sıkı sıkı sarılıyoruz. Son derece kritik günler bizi bekliyor. Hem camiamıza hem sporcularımıza sabırlı olmalarını telkin ediyorum. Yeterince sabır gösterdi camiamız. Önümüzde 2 kupa maçı var. Ümidimizi kırmamamız lazım." dedi.

Düzenleyen:  - Spor
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