Fenerbahçe'den İsmail Kartal- Dzeko iddiaları hakkında açıklama

Fenerbahçe, Teknik Direktör İsmail Kartal ile Edin Dzeko arasında sorun yaşandığına dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Fenerbahçe, İsmail Kartal ve Edin Dzeko arasında sorun yaşandığına dair haberler üzerine bir açıklama yaptı.

Resmi siteden yapılan duyuru şöyle;

Bazı mecralarda yer alan Teknik Direktörümüz İsmail Kartal ile oyuncumuz Edin Dzeko arasında sorun yaşandığına dair iddialar üzerine açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Öncelikle Beşiktaş derbisinde Teknik Direktörümüzün yapmış olduğu oyuncu tercihleri tamamen maça odaklı ve rakibin oyun yapısına yöneliktir.

Bu ve benzeri kararlar takımımız içerisinde gündem konusu dahi olmamaktadır. Bahsi geçen iddiaların doğru olmadığını; gerek geleneksel gerek dijital mecralarda özellikle son dönemde artan bu ve benzeri yalan haberlerinin dikkate alınmamasını taraftarlarımızdan ve kamuoyundan rica ederiz.