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Edin Dzeko derbide neden yedek kaldı? İsmail Kartal resmen açıkladı

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Edin Dzeko derbide neden yedek kaldı? İsmail Kartal resmen açıkladı

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ı ağırladığı ve 2-1 kazandığı derbide, Boşnak yıldız Edin Dzeko'nun yedek çıkması herkesi şaşırtmıştı. Maç sonu açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Dzeko'nun neden yedek kaldığı sorusuna cevap verdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın, Edin Dzeko'yu Beşiktaş derbisine yedek başlatması maç öncesi en çok konuşulan konulardan biri oldu. Karşılaşma sonunda "Edin Dzeko neden yedek kaldı?" sorusuna cevap veren Kartal şu ifadeleri kullandı:

“Biz bir takımız. Maç maç düşünüyoruz. Herkesin birbirine saygısı var. Batshuayi'nin oynamasının daha doğru olacağını düşündük. Hafta içinde de antrenmanlarda iyi performans ortaya koydu. Bu maçta tercimiz Batshuayi'ydi. "

FLAŞ SÖZLER

Öte yandan Ersun Yanal, Dzeko'nun yedek kalması ile ilgili flaş ifadeler kullanmıştı.

Edin Dzeko derbide neden yedek kaldı? İsmail Kartal resmen açıkladı - 1. ResimYanal “Takım içinde ne oluyor bilmiyoruz ama Dzeko varsa Dzeko oynar. Ben bu kadronun çift santrafor da oynayabileceğini düşünüyorum. Takımın içinde bir şeyler oluyor." demişti.

Düzenleyen:  - Spor
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