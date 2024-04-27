Dzeko Beşiktaş derbisinde yedek kaldı ortalık karıştı! Ersun Yanal'dan Fenerbahçe hakkında flaş iddia

Düzenleyen: Songül Soysal 27 Nisan 2024 18:49 - Güncelleme: 27 Nisan 2024 18:49 - Güncelleme:

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Süper Lig'in 34.haftası bir derbiye sahne oluyor. Fenerbahçe Kadıköy'de, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Fenerbahçe'nin şampiyonluk hesapları için kritik bir önem taşıyan bu karşılaşmada Boşnak yıldız Edin Dzeko'nun yedek kalması şaşkınlık uyandırırken, Ersun Yanal'dan flaş bir iddia geldi.