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Dzeko Beşiktaş derbisinde yedek kaldı ortalık karıştı! Ersun Yanal'dan Fenerbahçe hakkında flaş iddia

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Dzeko Beşiktaş derbisinde yedek kaldı ortalık karıştı! Ersun Yanal&#039;dan Fenerbahçe hakkında flaş iddia

Spor Haberleri

Süper Lig'in 34.haftası bir derbiye sahne oluyor. Fenerbahçe Kadıköy'de, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Fenerbahçe'nin şampiyonluk hesapları için kritik bir önem taşıyan bu karşılaşmada Boşnak yıldız Edin Dzeko'nun yedek kalması şaşkınlık uyandırırken, Ersun Yanal'dan flaş bir iddia geldi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, kritik Beşiktaş derbisinde Edin Dzeko'yu yedek bırakınca ortalık karıştı. Dzeko'yu kesen Kartal, Batshuayi'ye forma verdi. 'Edin Dzeko neden yedek kaldı?' sorusu herkesçe merak edilirken, Ersun Yanal'dan konu hakkında flaş bir iddia geldi. 

Dzeko Beşiktaş derbisinde yedek kaldı ortalık karıştı! Ersun Yanal'dan Fenerbahçe hakkında flaş iddia - 1. Resim

"BİR ŞEYLER OLUYOR?"

İsmail Kartal'ın bu tercihini eleştiren Ersun Yanal, “Takım içinde ne oluyor bilmiyoruz ama Dzeko varsa Dzeko oynar. Ben bu kadronun çift santrafor da oynayabileceğini düşünüyorum. Takımın içinde bir şeyler oluyor." dedi.

Tolga Zengin ise konu hakkında "Takım kaptanı 3 maç kala çıkarılmaz!" yorumunu yaptı.
Düzenleyen:  - Spor
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