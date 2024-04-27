Dzeko Beşiktaş derbisinde yedek kaldı ortalık karıştı! Ersun Yanal'dan Fenerbahçe hakkında flaş iddia
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Süper Lig'in 34.haftası bir derbiye sahne oluyor. Fenerbahçe Kadıköy'de, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Fenerbahçe'nin şampiyonluk hesapları için kritik bir önem taşıyan bu karşılaşmada Boşnak yıldız Edin Dzeko'nun yedek kalması şaşkınlık uyandırırken, Ersun Yanal'dan flaş bir iddia geldi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, kritik Beşiktaş derbisinde Edin Dzeko'yu yedek bırakınca ortalık karıştı. Dzeko'yu kesen Kartal, Batshuayi'ye forma verdi. 'Edin Dzeko neden yedek kaldı?' sorusu herkesçe merak edilirken, Ersun Yanal'dan konu hakkında flaş bir iddia geldi.
"BİR ŞEYLER OLUYOR?"
İsmail Kartal'ın bu tercihini eleştiren Ersun Yanal, “Takım içinde ne oluyor bilmiyoruz ama Dzeko varsa Dzeko oynar. Ben bu kadronun çift santrafor da oynayabileceğini düşünüyorum. Takımın içinde bir şeyler oluyor." dedi.