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Alman devi onun için geliyor! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde sarı-lacivertlilerin yıldızını izleyecek

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Alman devi onun için geliyor! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde sarı-lacivertlilerin yıldızını izleyecek

Spor Haberleri

Süper Lig'de 34.hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Kadıköy'de, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Fenerbahçe'nin şampiyonluk, Beşiktaş'ın ise 3.sırada yer alma hesaplarını yaptığı derbiye, Almanya'dan scoutlar da sarı-lacivertlilerin yıldızını izliyor olacak. İşte haberin detayları.

Süper Lig'de Galatasaray'la büyük bir şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Dev derbinin sonucu merakla beklenirken, bir yandan da sıcak bir transfer gelişmesi de yaşandı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken İsmail Yüksek için Alman devi, bu akşam Kadıköy'de yerini alacak. 

Alman devi onun için geliyor! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde sarı-lacivertlilerin yıldızını izleyecek - 1. Resim

Fotomaç'ın haberine göre; son şampiyon Bayer Leverkusen'in sportif direktör Simon Rolfes'in yardımcılığını yapan Devin Özek, milli oyuncuyu izlemek için İstanbul'a geldi. Özek'in dev derbiyi tribünden izleyeceği ve sarı-lacivertli yöneticilerle temas kuracağı iddia edildi. 

Öte yandan Yüksek için, Ligue 1 ekiplerinden Lyon, 12 milyon Euro'luk teklifte bulunmuş ancak Sarı-Lacivertli yönetim bu teklifi yetersiz bulmuştu.

Düzenleyen:  - Spor
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