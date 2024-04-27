Fenerbahçe'de hareketli saatler! İsmail Kartal, 3 ismi derbi kadrosuna almadı

Süper Lig'de bir ilk gerçekleşecek! Fenerbahçe - Beşiktaş maçına yabancı hakem

Süper Lig'de bir ilk gerçekleşecek! Fenerbahçe - Beşiktaş maçına yabancı hakem

Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Derbi öncesi kadroya alınmayan futbolcular belli oldu.

Fenerbahçe'de Beşiktaş ile oynanacak derbi öncesi hareketli saatler yaşanıyor.

Sports Digitale'de yer alan habere göre Miha Zajc, Leonardo Bonucci ve Serdar Aziz'in bu akşam kadroda olmayacağı öğrenildi.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

DERBİDE 359. RANDEVU

Fenerbahçe ile Beşiktaş, bu akşam yapacakla maçla 359. kez karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nda yapılacak derbide kozlarını paylaşacak sarı-lacivertli ekip ile siyah-beyazlı takım, Türk futbol tarihinde bugüne dek 358 defa karşılaştı.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 100 yıllık rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 134, Beşiktaş ise 127 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Rekabette Fenerbahçe 497 kez fileleri havalandırdı, Beşiktaş ise 456 gol kaydetti.