Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü kararı! Atletico Madrid'den kiralanmıştı

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 27 Nisan 2024 14:00 - Güncelleme: 27 Nisan 2024 14:01 - Güncelleme:

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Süper Lig'in ikinci devresinden itibaren Fenerbahçe forması giyen Çağlar Söyüncü'nün yeni sezonda hangi takımda yer alacağı merak ediliyor. İspanyol basını, Türk stoperle ilgili sürpriz gelişmeyi duyurdu.