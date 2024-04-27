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Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü kararı! Atletico Madrid'den kiralanmıştı

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Fenerbahçe&#039;de Çağlar Söyüncü kararı! Atletico Madrid&#039;den kiralanmıştı

Spor Haberleri

Süper Lig'in ikinci devresinden itibaren Fenerbahçe forması giyen Çağlar Söyüncü'nün yeni sezonda hangi takımda yer alacağı merak ediliyor. İspanyol basını, Türk stoperle ilgili sürpriz gelişmeyi duyurdu.

Devre arası Atletico Madrid'den kiralanan Çağlar Söyüncü'nün Fenerbahçe'deki sürüveni tamamlanıyor.

İspanyol basınından AS'ın haberine göre; Fenerbahçe, sezon sonunda milli futbolcuyu bonservisi ile renklerine katmak için harekete geçmeyecek.

Haberde, Fenerbahçe'nin bu kararında Çağlar'ın sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansın yönetimi ve teknik heyeti etkileyememesinin etkili olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü kararı! Atletico Madrid'den kiralanmıştı - 1. Resim

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ VEDA EDECEK

Atletico Madrid, gelecek sezon yaz kampında Çağlar Söyüncü'yü kamp kadrosuna alıp durumunu değerlendirmeye alacak.

Fenerbahçe formasıyla 11 resmi maçta forma giyen Çağlar Söyüncü, bu maçlarda 1 asist yaptı.

İtalya'dan talipleri olan Çağlar'ın Serie A'da oynama ihtimali bulunuyor.

 

Düzenleyen:  - Spor
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