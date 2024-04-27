Süper Lig'de bir ilk gerçekleşecek! Fenerbahçe - Beşiktaş maçına yabancı hakem

Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Pol Van Boekel oldu.

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş derbi mücadelesinde karşılaşacak.

Volkan Bayarslan'ın düdük çalacağı maçın VAR hakemi ise Hollandalı Pol Van Boekel olacak.

Süper Lig'de ilk defa bir derbi maçında yabancı VAR hakemi görev alacak.

Karşılaşma bu akşam saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak.