Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Arda Güler gol attı! Türk yıldız Real Madrid'e 3 puanı getiren isim oldu

Arda Güler gol attı! Türk yıldız Real Madrid'e 3 puanı getiren isim oldu

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Arda Güler gol attı! Türk yıldız Real Madrid&#039;e 3 puanı getiren isim oldu

Spor Haberleri

Real Sociedad - Real Madrid maçına ilk 11'de başlayan Arda Güler, takımının ilk golünü attı. İlk defa 11'de maça başlayan Arda, Carlo Ancelotti'nin verdiği şansı iyi değerlendirdi.

Arda Güler, ilk defa 11'de başladığı ilk lig maçında Real Sociedad ağlarını sarsttı.

Ancelotti'nin sahaya sürdüğü gen yıldız, 29. dakikada sağ kanattan gelen ortayı golle sonuçlandırdı.

İlk golünü Celta Vigo ağlarına atan 19 yaşındaki oyuncu, ikinci golünü kaydetti.

Maçı 1-0 kazanan Real Madrid, maç fazlasıyla puan farkını 14'e çıkardı.

Arda Güler gol attı! Real Sociedad deplasmanında Real Madrid'i öne geçirdi - 1. Resim

ARDA GÜLER'İN GOLÜ

ARDA GÜLER İÇİN BİNLERCE TWEET ATILDI

Real Madrid kariyerindeki ikinci golünü atan Arda Güler, sosyal medyada gündem oldu.

Yıldız oyuncu için 2 saatte 60 binden fazla twet atıldı.

Arda Güler gol attı! Real Sociedad deplasmanında Real Madrid'i öne geçirdi - 2. Resim

REAL MADRİD'İN PAYLAŞIMI: ARDA GÖLER

 

Düzenleyen:  - Spor
TFF Pendikspor - Kayserispor maçına Zorbay Küçük’ü atadıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti ertelendi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fernando Muslera, Süper Lig tarihine geçti - SporFernando Muslera, Süper Lig tarihine geçtiGalatasaray, puan farkını 7 yaptı! Adana Demirspor deplasmanında farklı kazandı - SporGalatasaray, Adana'da farklı kazandıArda Güler ilk 11’de! Türk yıldız Real Sociedad - Real Madrid maçında bir ilk yaşayacak - SporArda Güler ilk 11’de! Türk yıldız Real Sociedad - Real Madrid maçında bir ilk yaşayacakBeşiktaş'ta derbi öncesi eksikler açıklandı! 4 isim Fenerbahçe'ye karşı yok - SporBeşiktaş'ta derbi öncesi eksikler açıklandı! 4 isim Fenerbahçe'ye karşı yokKarar açıklandı: TFF'den Fenerbahçe'ye Süper Kupa indirimi - SporKarar açıklandı: TFF'den Fenerbahçe'ye Süper Kupa indirimiSüper Lig'de 34.hafta: Adana Demirspor-Galatasaray | Canlı anlatım - SporAdana Demirspor-Galatasaray | Canlı
Sonraki Haber Yükleniyor...