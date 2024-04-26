Arda Güler gol attı! Türk yıldız Real Madrid'e 3 puanı getiren isim oldu
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
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Real Sociedad - Real Madrid maçına ilk 11'de başlayan Arda Güler, takımının ilk golünü attı. İlk defa 11'de maça başlayan Arda, Carlo Ancelotti'nin verdiği şansı iyi değerlendirdi.
Arda Güler, ilk defa 11'de başladığı ilk lig maçında Real Sociedad ağlarını sarsttı.
Ancelotti'nin sahaya sürdüğü gen yıldız, 29. dakikada sağ kanattan gelen ortayı golle sonuçlandırdı.
İlk golünü Celta Vigo ağlarına atan 19 yaşındaki oyuncu, ikinci golünü kaydetti.
Maçı 1-0 kazanan Real Madrid, maç fazlasıyla puan farkını 14'e çıkardı.
ARDA GÜLER'İN GOLÜ
ARDA GÜLER İÇİN BİNLERCE TWEET ATILDI
Real Madrid kariyerindeki ikinci golünü atan Arda Güler, sosyal medyada gündem oldu.
Yıldız oyuncu için 2 saatte 60 binden fazla twet atıldı.
REAL MADRİD'İN PAYLAŞIMI: ARDA GÖLER
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor