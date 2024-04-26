Galatasaray, puan farkını 7 yaptı! Adana Demirspor deplasmanında farklı kazandı

Gelmiş geçmiş en hızlı futbolcular belli oldu! Ne Messi, ne Ronaldo Süper Lig yıldızı listede ilk 3'te

Gelmiş geçmiş en hızlı futbolcular belli oldu! Ne Messi, ne Ronaldo Süper Lig yıldızı listede ilk 3'te

Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Galatasaray, 3 puana uzanarak liderliğini sürdürdü.

Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında karşılaştığı Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti.

İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede galibiyeti getiren golleri Hakim Ziyech, Kerem Demirbay ve Mauro Icardi kaydetti.

Liderliğini devam ettiren Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile olan puan farkını 7'ye çıkardı.

93 puana ulaşan Aslan, gelecek hafta Sivasspor'u konuk edecek.

GALATASARAY VE MUSLERA'DAN REKOR

Üst üste 15 maç kazanan Galatasaray, bir sezonda üst üste en çok galibiyet elde eden kulüp oldu.

Öte yandan bu akşam yaptığı kurtarışlarla geceye damgasını vuran Fernando Muslera bu sezon 17. kez kalesinde gol görmedi ve 16 maçlık gol yememe rekorunu geçti.

ADANA DEMİRSPOR 0 - 3 GALATASARAY ÖZET

1. dakikada sağ kanatta Balotelli'nin ara pasında topla buluşan Mendoza'nın ceza sahası dışından yerden şutunda, kaleci Muslera uzanarak topu kornere çeldi.

12. dakikada sağ kanattan atılan pasla ceza sahası önünde topla buluşan Kerem Demirbay'ın şutunda, top direkten geri döndü.

17. dakikada orta sahadan atılan pasla topu süren Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan ceza sahasına girdikten sonra sert şutunda, top kaleci Magomedaliyev'den döndü.

25. dakikada Mertens'in ceza sahasına gönderdiği pasta Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda, kaleci Magomedaliyev meşin yuvarlağı ayaklarıyla çeldi.

26. dakikada Mendoza'nın şutunda savunmadan dönen topu sol çaprazda önünde bulan Balotelli'nin ceza sahası önünden şutunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi

37. dakikada ani gelişen Adana Demirspor atağında savunmanın arkasına sarkan Yusuf Barasi'den önce kalesini terk edip ceza sahasına dışına çıkan kaleci Muslera, topu uzaklaştırdı.

49. dakikada Mendoza'nın şutunda Muslera'dan dönen topu önünde bulan Balotelli'nin vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

53. dakikada Galatasaray öne geçti. Mertens'in ceza sahası önünde rakibinden çıkardığı topla buluşan Ziyech'in sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Magomedaliyev'in sağından ağlarla buluştu: 0-1

62. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Mendoza, kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topa dokundu ama Muslera meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

63. dakikada Adana Demirspor'un hızlı hücumunda sağ kanatta Mendoza'nın pasıyla ceza sahasına giren Yusuf Barasi'nin vuruşunda, top kaleci Muslera'dan geri döndü.

64. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan attığı pasta topla buluşan Kerem Demirbay rakibini geçtikten sonra dar açıdan ceza alanı içinde son çizgiye yakın bir yerden sol ayakla yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu: 0-2

90+1. dakikada Galatasaray 3'üncü golü buldu. Mertens'in sol kanatta ceza sahası içinde penaltı noktasına pasında Icardi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-3

ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇ KADROLARI

Adana Demirspor: Magomedaliyev, Atal, Gravillon, Semih Güler (Dk. 10 Manev), Mohammadi, Maestro, Michut (Dk. 65 Alioui), Yusuf Barasi (Dk. 65 Tayfun Aydoğan), Mendoza, Yusuf Erdoğan, Balotelli (Dk. 85 Aymbetov)

Galatasaray: Muslera, Köhn, Abdülkerim Bardakcı, Nelsson (Dk. 88 Davinson Sanchez), Kaan Ayhan (Dk. 82 Aurier), Torreira (Dk. 82 Berkan Kutlu), Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz (Dk. 82 Tete), Mertens, Ziyech (Dk. 71 Kerem Aktürkoğlu), Icardi

Goller: Dk. 53 Ziyech, Dk. 64 Kerem Demirbay, Dk. 90+1 Icardi (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 90 Mendoza, Dk. 90+3 Gravillon (Adana Demirspor)