Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray, puan farkını 7 yaptı! Adana Demirspor deplasmanında farklı kazandı

Galatasaray, puan farkını 7 yaptı! Adana Demirspor deplasmanında farklı kazandı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Galatasaray, puan farkını 7 yaptı! Adana Demirspor deplasmanında farklı kazandı

Spor Haberleri

Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Galatasaray, 3 puana uzanarak liderliğini sürdürdü.

Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında karşılaştığı Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti.

İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede galibiyeti getiren golleri Hakim Ziyech, Kerem Demirbay ve Mauro Icardi kaydetti.

Liderliğini devam ettiren Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile olan puan farkını 7'ye çıkardı.

93 puana ulaşan Aslan, gelecek hafta Sivasspor'u konuk edecek.

Galatasaray, puan farkını 7 yaptı! Adana Demirspor deplasmanında farklı kazandı - 1. Resim

GALATASARAY VE MUSLERA'DAN REKOR

Üst üste 15 maç kazanan Galatasaray, bir sezonda üst üste en çok galibiyet elde eden kulüp oldu.

Öte yandan bu akşam yaptığı kurtarışlarla geceye damgasını vuran Fernando Muslera bu sezon 17. kez kalesinde gol görmedi ve 16 maçlık gol yememe rekorunu geçti.

 

 

ADANA DEMİRSPOR 0 - 3 GALATASARAY ÖZET

1. dakikada sağ kanatta Balotelli'nin ara pasında topla buluşan Mendoza'nın ceza sahası dışından yerden şutunda, kaleci Muslera uzanarak topu kornere çeldi.

12. dakikada sağ kanattan atılan pasla ceza sahası önünde topla buluşan Kerem Demirbay'ın şutunda, top direkten geri döndü.

17. dakikada orta sahadan atılan pasla topu süren Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan ceza sahasına girdikten sonra sert şutunda, top kaleci Magomedaliyev'den döndü.

25. dakikada Mertens'in ceza sahasına gönderdiği pasta Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda, kaleci Magomedaliyev meşin yuvarlağı ayaklarıyla çeldi.

26. dakikada Mendoza'nın şutunda savunmadan dönen topu sol çaprazda önünde bulan Balotelli'nin ceza sahası önünden şutunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi

37. dakikada ani gelişen Adana Demirspor atağında savunmanın arkasına sarkan Yusuf Barasi'den önce kalesini terk edip ceza sahasına dışına çıkan kaleci Muslera, topu uzaklaştırdı.

49. dakikada Mendoza'nın şutunda Muslera'dan dönen topu önünde bulan Balotelli'nin vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

53. dakikada Galatasaray öne geçti. Mertens'in ceza sahası önünde rakibinden çıkardığı topla buluşan Ziyech'in sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Magomedaliyev'in sağından ağlarla buluştu: 0-1

62. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Mendoza, kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topa dokundu ama Muslera meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

63. dakikada Adana Demirspor'un hızlı hücumunda sağ kanatta Mendoza'nın pasıyla ceza sahasına giren Yusuf Barasi'nin vuruşunda, top kaleci Muslera'dan geri döndü.

64. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan attığı pasta topla buluşan Kerem Demirbay rakibini geçtikten sonra dar açıdan ceza alanı içinde son çizgiye yakın bir yerden sol ayakla yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu: 0-2

90+1. dakikada Galatasaray 3'üncü golü buldu. Mertens'in sol kanatta ceza sahası içinde penaltı noktasına pasında Icardi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-3

Galatasaray, puan farkını 7 yaptı! Adana Demirspor deplasmanında farklı kazandı - 2. Resim

ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇ KADROLARI

Adana Demirspor: Magomedaliyev, Atal, Gravillon, Semih Güler (Dk. 10 Manev), Mohammadi, Maestro, Michut (Dk. 65 Alioui), Yusuf Barasi (Dk. 65 Tayfun Aydoğan), Mendoza, Yusuf Erdoğan, Balotelli (Dk. 85 Aymbetov)

Galatasaray: Muslera, Köhn, Abdülkerim Bardakcı, Nelsson (Dk. 88 Davinson Sanchez), Kaan Ayhan (Dk. 82 Aurier), Torreira (Dk. 82 Berkan Kutlu), Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz (Dk. 82 Tete), Mertens, Ziyech (Dk. 71 Kerem Aktürkoğlu), Icardi

Goller: Dk. 53 Ziyech, Dk. 64 Kerem Demirbay, Dk. 90+1 Icardi (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 90 Mendoza, Dk. 90+3 Gravillon (Adana Demirspor)

 

Düzenleyen:  - Spor
Akşener'in yerine yeni başkan kim olacak? İyi Partili isimden canlı yayında kritik açıklamaHatay'da kuduz nedeniyle 2 mahalle karantinaya alındı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Arda Güler ilk 11’de! Türk yıldız Real Sociedad - Real Madrid maçında bir ilk yaşayacak - SporArda Güler ilk 11’de! Türk yıldız Real Sociedad - Real Madrid maçında bir ilk yaşayacakBeşiktaş'ta derbi öncesi eksikler açıklandı! 4 isim Fenerbahçe'ye karşı yok - SporBeşiktaş'ta derbi öncesi eksikler açıklandı! 4 isim Fenerbahçe'ye karşı yokKarar açıklandı: TFF'den Fenerbahçe'ye Süper Kupa indirimi - SporKarar açıklandı: TFF'den Fenerbahçe'ye Süper Kupa indirimiSüper Lig'de 34.hafta: Adana Demirspor-Galatasaray | Canlı anlatım - SporAdana Demirspor-Galatasaray | CanlıAziz Yıldırım geri dönüyor! Efsane başkan seçime katılma kararı aldı - SporAziz Yıldırım geri dönüyor! Efsane başkan seçime katılma kararı aldıGalatasaray'ın eski hocası Domenec Torrent, dünya devine gidiyor! Yeni sezonda sahalara iniyor - Sporİspanyol hoca Galatasaray'dan kovulmuştu
Sonraki Haber Yükleniyor...