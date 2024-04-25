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Gelmiş geçmiş en hızlı futbolcular belli oldu! Ne Messi, ne Ronaldo Süper Lig yıldızı listede ilk 3'te

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Gelmiş geçmiş en hızlı futbolcular belli oldu! Ne Messi, ne Ronaldo Süper Lig yıldızı listede ilk 3&#039;te

Spor Haberleri

Dünyanın gelmiş geçmiş en hızlı futbolcuları belli oldu. 2024 yılı derlemesinde yer alan isimler ise herkesi şaşkına çevirdi. Süper Lig'den bir yıldız isim ise listede ilk 3'te yer aldı. Zirvede ise bakın kim var. İşte şaşkına çeviren o listede.

Futbolcuların olmaz olmaz en önemli özelliklerinden biri de hız konusu. Sabah'ın haberine göre; gelmiş geçmiş en hızlı futbolcular listesi belli oldu. Ne Cristiano Ronaldo ne de Lionel Messi ilk 3'te yer alamazken, 3.sırada Süper Lig'den bir isim yer aldı. İşte merak edilen o liste.

Gelmiş geçmiş en hızlı futbolcular belli oldu! Ne Messi, ne Ronaldo Süper Lig yıldızı listede ilk 3'te - 1. Resim

40. CRISTIANO RONALDO - AL NASSR HIZI: 35.2 KM

39. LEROY SANE - BAYERN MUNIH HIZI: 35.48 KM

38. INAKI WILLIAMS - ATHLETIC BILBAO HIZI: 35.62 KM

37. THEO HERNANDEZ - MILAN HIZI: 35.7 KM

36. RAFA SILVA - BENFICA HIZI: 35.9 KM

35. BRYAN MBEUMO - BRENTFORD HIZI: 35.94 KM

34. SHERALDO BECKER - UNION BERLIN HIZI: 35.97 KM

33. JEREMIE FRIMPONG - BAYER LEVERKUSEN HIZI: 36 KM

32. DENIS ZAKARIA - MONACO HIZI: 36.09 KM

31. DOMINIC SOLANKE - BOURNEMOUTH HIZI: 36.10 KM

Gelmiş geçmiş en hızlı futbolcular belli oldu! Ne Messi, ne Ronaldo Süper Lig yıldızı listede ilk 3'te - 2. Resim

30. NUNO TAVARES - MARSİLYA HIZI: 36.2 KM

29. ERLING HAALAND - MANCHESTER CITY HIZI: 36.22 KM

28. FEDERICO VALVERDE - REAL MADRID HIZI: 36.3 KM

27. TAHITH CHONG - LUTON TOWN HIZI: 36.37 KM

26. GABRIEL VERON - PALMEIRAS HIZI: 36.4 KM

25. EREN DİNKÇİ - HEIDENHEIM HIZI: 36.41 KM

24. ACHRAF HAKIMI - PSG HIZI: 36.49 KM

23. RAFAEL LEAO - MILAN HIZI: 36.5 KM

22. DARWIN NUNEZ - LIVERPOOL HIZI: 36.5 KM

21. JEREMIAH ST. JUSTE - SPORTING HIZI: 36.5 KM

20. ALPHONSO DAVIES - BAYERN MUNIH HIZI: 36.51 KM

19. AMADOU ONANA - EVERTON HIZI: 36.51 KM

18. MOUSSA DIABY - ASTON VILLA HIZI: 36.52 KM

17. ANTHONY GORDON - NEWCASTLE UNITED HIZI: 36.54 KM

16. SHERALDO BECKER - UNION BERLIN HIZI: 36.57 KM

Gelmiş geçmiş en hızlı futbolcular belli oldu! Ne Messi, ne Ronaldo Süper Lig yıldızı listede ilk 3'te - 3. Resim

15. MOHAMED SALAH - LIVERPOOL HIZI: 36.6 KM

14. ADAMA TRAORE - FULHAM HIZI: 36.6 KM

13. OUSMANE DEMBELE - PSG HIZI: 36.6 KM

12. MYKHAILO MUDRYK - CHELSEA HIZI: 36.63 KM

11. KARIM ADEYEMI - BORUSSIA DORTMUND HIZI: 36.7 KM

10. ANTONIO RUDIGER - REAL MADRID HIZI: 36.7 KM

9. DARA O'SHEA - BURNLEY HIZI: 36.73 KM

8. DOMINIK SZOBOSZLAI - LIVERPOOL HIZI: 36.76 KM

7. PEDRO NETO - WOLVERHAMPTON HIZI: 36.86 KM

6. CHIEDOZIE OGBENE - LUTON TOWN HIZI: 36.93 KM

5. MICKY VAN DE VEN - TOTTENHAM HIZI: 37.38 KM

4. AARON WAN-BISSAKA - MANCHESTER UNITED HIZI: 37.4 KM

Gelmiş geçmiş en hızlı futbolcular belli oldu! Ne Messi, ne Ronaldo Süper Lig yıldızı listede ilk 3'te - 4. Resim

3. MAHMOUD TREZEGUET - TRABZONSPOR HIZI: 37.5 KM

Gelmiş geçmiş en hızlı futbolcular belli oldu! Ne Messi, ne Ronaldo Süper Lig yıldızı listede ilk 3'te - 5. Resim

2. KYLE WALKER - MANCHESTER CITY HIZI: 37.8 KM

Gelmiş geçmiş en hızlı futbolcular belli oldu! Ne Messi, ne Ronaldo Süper Lig yıldızı listede ilk 3'te - 6. Resim

1. KYLIAN MBAPPE - PSG HIZI: 38 KM

 

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