Galatasaray'ın eski hocası Domenec Torrent, dünya devine gidiyor! Yeni sezonda sahalara iniyor
Spor Haberleri
Bir dönem Galatasaray'da da çalışan Domenec Torrent'in yeni sezonda İspanyol devi Barcelona'da çalışacağı öne sürüldü. İşte detaylar...
İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, yeni sezonda da Xavi Hernandez ile yola devam etme kararı aldı.
Genç teknik adamın ekibini güçlendirmek isteyen Katalan temsilcisinde gündeme Domenec Torrent geldi.
Pep Guardiola'nın yanında daha önce Bayern Münih, Barcelona ve Manchester City gibi takımlarda çalışan Torrent, 2021-2022 sezonunda Galatasaray'da da birinci adam olarak görev almıştı.
BARCELONA YÖNETİMİ TORRENT'İ İSTİYOR
İspanyol basınından Copa’de yer alan haberde Xavi’ye teknik ekibini güçlendirme önerisinde bulunacak olan Barcelona'nın Domenec Torrent’i ekibe dahil etmek istediği belirtildi.
Şu an boşta olan İspanyol hocanın yeniden Barcelona'ya dönmeye sıcak baktığı konuşuluyor.