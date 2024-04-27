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Yeni başkan Şekip Mosturoğlu oldu! Fenerbahçe'den yeni dönem resmen başladı

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Spor Haberleri

Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe'nin yeni Yüksek Divan Kurulu Başkanı oldu.

 Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na Şekip Mosturoğlu seçildi.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen genel kurulda 12 sandıkta toplamda 1529 geçerli oy kullanıldı.

Söz konusu oyların 1177'sini alan Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu başkanlığına seçildi.

Yeni başkan Şekip Mosturoğlu oldu! Fenerbahçe'den yeni dönem resmen başladı - 1. Resim

Diğer adaylardan Sevil Becan 265, Nihat Tokat ise 87 oy aldı.

Şekip Mosturoğlu'nun ekibinde görev dağılımı şöyle:

Şekip Mosturoğlu (Başkan), Hakkı Kurtuluş (Başkan Vekili), Levent Hataylı (Sekreter), Elizabet Uğurlu ve Çağlar Özdemir (Sayman)

 

Düzenleyen:  - Spor
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