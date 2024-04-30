Galatasaray'da gidecekler belli oldu! Yıldız golcünün yeni durağı Brezilya olacak

Devre arası Fulham'dan Galatasaray'a kiralanan Carlos Vinicius'un yeni sezonda Süper Lig'de olmayacağı öne sürüldü. Beklentilerin altında kalan Brezilyalı golcünün ülkesine dönmesi bekleniyor.

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Carlos Vinicius'a yol göründü.

Okan Buruk'un gözüne giremeyen Brezilyalı golcünün yeni sezonda düşünülmediği belirtildi.

Fulham'dan kiralanan Vinicius'un ülkesinden teklifler aldığı ve geri dönmeye sıcak baktığı konuşuluyor.

Bolavip'in geçtiği habere göre Palmeiras, Sao Paulo, Atletico Mineiro ve Bahia, Carlos Vinicius ile ilgileniyor.

GALATASARAY'DA BEKLENEN AYRILIK GERÇEKLEŞİYOR

Sezon sonunda Endrick'i Real Madrid'e gönderecek olan Palmeiras'ın Carlos Vinicius'u bedelsiz olarak kadrosuna katmanın hesaplarını yaptığı haber detayında yer aldı.Santos ve Palmeiras altyapılarında yetişen Carlos Vinicius, 2017 yılında ülkesi Brezilya'dan ayrılmıştı.

Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 8, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 2'şer maça çıkıp 244 dakika süre alan 29 yaşındaki forvet 2 gol, 1 asistlik istatistik yakaladı.

Vinicius, Kasımpaşa deplasmanında attığı golle takımının sahadan 4-3 galip ayrılmasında büyük pay sahibi olmuştu.