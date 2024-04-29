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Galatasaray gözünü kararttı Real Madrid'in yıldızı için kapıya dayandı! Şampiyonluk sonrası geliyor

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Galatasaray gözünü kararttı Real Madrid&#039;in yıldızı için kapıya dayandı! Şampiyonluk sonrası geliyor

Spor Haberleri

Ligdeki şampiyonluk yarışının yana gelecek sezon planlaması için çalışmalarını da sürdüren Galatasaray'da transfer bombası bu yaz patlayabilir. Sarı-kırmızılılar, Real Madrid'in yıldız ismi için planını yaptı. İşte transfer haberinin detayları.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları sürüyor. Bu doğrultuda flaş bir isim gündeme geldi. 

Galatasaray gözünü kararttı Real Madrid'in yıldızı için kapıya dayandı! Şampiyonluk sonrası geliyor - 1. Resim

REAL MADRID'DEN ANLAYIŞ İSTEDİ

Bonservisi Espanyol'da bulunan Joselu'nun gelecek sezon Real Madrid'e imza atması beklenirken, Galatasaray'ın bu transferde yoğun ısrarı sonrası Real Madrid'den anlayış istediği iddia edildi. 

Icardi'yi yedeklemek isteyen sarı-kırmızılıların bu talebine Espanyol sıcak bakıyor ancak asıl engel Madrid. İddianın devamında; Real Madrid ile yapılan ön görüşme sonrası Joselu'nun transferi için aradan çekilmeleri istendi. İspanyol devi bu talebe şimdilik cevap vermezken, sarı-kırmızılılar İspanya'dan gelecek haberi merakla bekliyor. 

 
Düzenleyen:  - Spor
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