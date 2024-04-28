Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'dan flaş şampiyonluk sözleri: "Bunlar boş oğlu boş"

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'dan flaş şampiyonluk sözleri: "Bunlar boş oğlu boş"

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur&#039;dan flaş şampiyonluk sözleri: &quot;Bunlar boş oğlu boş&quot;

Spor Haberleri

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur Youtube'da katıldığı bir programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Timur'un şampiyonluk hakkındaki sözleri dikkat çekti

Galatasaray yönetiminde görev almaya başladığı günden bu yana, sarı-kırmızılı taraftarların sevdiği isimlerden biri haline gelen Erden Timur katıldığı bir Youtube programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'dan flaş şampiyonluk sözleri:

"AŞIRI BİR ŞEKİLDE ŞAMPİYONLUK İSTEYEN ŞEY HERKESE ZARAR VERİR"

Timur'un özellikle şampiyonluk hakkındaki sözleri dikkat çekti. Timur şu ifadeleri kullandı:

"Amacın şampiyon olmak falan filan bunlar boş oğlu boş. İş hayatında da öyle. Amacınız toplumsal amaç olabilir. Bunu edinin o zaman dünyevi şeyleri sizin önünüze sunuyorlar. Aşırı bir şekilde şampiyonluk isteyen şey herkese zarar verir. Oyuncularla yaptığım konuşmada benim misyonum sizi hayalinize ulaştırmaktır dedim."

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'dan flaş şampiyonluk sözleri:

Programda Mauro Icardi'nin Timur'a özel olarak çektiği bir video da paylaşıldı. Icardi o videoda şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle selamlarımı göndermek ve teşekkürlerimi iletmek isterim. Benim, ailem ve bu büyük kulüp Galatasaray için yaptığın her şeyden dolayı teşekkürler. Ben Türkiye'ye gelirken bana inanan ilk kişi sendin ve bugüne kadar beraber kazandığımız her şeyi sana borçluyum. Geçen sene hedefimize ulaştık ve şampiyon olduk. Bu sene de umarım bunu tekrarlayacağız."

 

 

Düzenleyen:  - Spor
Trabzonspor-Gaziantep maçı bu akşam 19.00’da başlayacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray Başkan vekili Erden Timur bir konuştu pir konuştu: "Masadaki şartları değiştiremiyorsan masayı dağıtacaksın" - SporHer şeyi en ince ayrıntısına kadar anlattı59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda madalyalar sahibini buldu - SporMadalyalar sahiplerini buldu10 kişi kalan rakibine acımayan Hakan Çalhanoğlu duble yaptı, Inter kazandı! - SporHakan duble yaptı, Inter kazandı!Haberler iyi değil! Beşiktaş derbisinde sakatlık yaşayan İsmail Yüksek'in son durumu belli oldu - SporDerbide sakatlanmıştı! Son durumunu belli olduBarcelona kafasını duvarlara vuruyor! Arda Güler'i gören Xavi depresyona girdi "Bu çocuk var ya bu çocuk..." - Spor"Bu çocuk var ya bu çocuk..."Fenerbahçeli taraftar Icardi'nin sınır dışı edilmesi için polisi aradı: "Gol atmasından rahatsızım ve görmek istemiyorum" - Spor'Icardi'yi görmek istemiyorum sınır dışı edin"
Sonraki Haber Yükleniyor...