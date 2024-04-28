Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'dan flaş şampiyonluk sözleri: "Bunlar boş oğlu boş"

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur Youtube'da katıldığı bir programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Timur'un şampiyonluk hakkındaki sözleri dikkat çekti

Galatasaray yönetiminde görev almaya başladığı günden bu yana, sarı-kırmızılı taraftarların sevdiği isimlerden biri haline gelen Erden Timur katıldığı bir Youtube programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"AŞIRI BİR ŞEKİLDE ŞAMPİYONLUK İSTEYEN ŞEY HERKESE ZARAR VERİR"

Timur'un özellikle şampiyonluk hakkındaki sözleri dikkat çekti. Timur şu ifadeleri kullandı:

"Amacın şampiyon olmak falan filan bunlar boş oğlu boş. İş hayatında da öyle. Amacınız toplumsal amaç olabilir. Bunu edinin o zaman dünyevi şeyleri sizin önünüze sunuyorlar. Aşırı bir şekilde şampiyonluk isteyen şey herkese zarar verir. Oyuncularla yaptığım konuşmada benim misyonum sizi hayalinize ulaştırmaktır dedim."

Programda Mauro Icardi'nin Timur'a özel olarak çektiği bir video da paylaşıldı. Icardi o videoda şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle selamlarımı göndermek ve teşekkürlerimi iletmek isterim. Benim, ailem ve bu büyük kulüp Galatasaray için yaptığın her şeyden dolayı teşekkürler. Ben Türkiye'ye gelirken bana inanan ilk kişi sendin ve bugüne kadar beraber kazandığımız her şeyi sana borçluyum. Geçen sene hedefimize ulaştık ve şampiyon olduk. Bu sene de umarım bunu tekrarlayacağız."