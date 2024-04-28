Galatasaray Başkan vekili Erden Timur bir konuştu pir konuştu: "Masadaki şartları değiştiremiyorsan masayı dağıtacaksın"

Galatasaray'da imzasını attığı projeler ve transferlerle kısa sürede sarı-kırmızılı taraftarların sevdiği isimlerden biri haline gelen Erden Timur çok özel açıklamalarda imzasını attı. İşte Timur'un açıklamalarından satır başları.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur bir Youtube kanalında katıldığı programda çok özel açıklamalara imzasını attı. Söze Galatasaray'a olan sevgisi ile başlayan Timur şu ifadeleri kullandı:

"Bazen Allah kimsenin gönlüne boşuna tutku koymuyor diyorum. Mesela Galatasaray'ı niçin bu kadar seversin. Bir anlamı olması lazım. Boş boş sevmezsin ki! Yemişim başarıyı. Başarılı olsan ne olur, olmazsan ne olur! Bir şeye adanırsan bir dayanma gücü oluyor. Bu kadarını yaşamamıştım. İnanılmaz bir haksızlık, acayip bir iftira. İçi dışı çok kötü. Kimse bu Galatasaray'a olan sevgimi etkilemiyor."

"AĞLANACAK BİR ŞEY Mİ?"

Geçtiğimiz günlerde yapılan toplu imza töreni hakkında konuşan Timur, Fernando Muslera'nın gözlerinin dolduğu o anlara eşinin tepkisini anlattı:

"Muslera konuşurken sürekli gözü doluyor. Sesi titreyince benim de gözyaşlarım geldi. Eşim de 'Muslera'nın sözleşmesini uzatmak ağlayacak bir şey mi?' diye takıldı bana. Ben de TV'den izleyen birçok insan ağladı dedim."

Sezon arasında Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'in transfer süreci hakkında konuşan Timur, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Sacha Boey, Bayern Münih istediği için maça çıkmamış. Bayern son anı beklemiş ama alternatif geliştiremedi. Bayern, oyuncunun menajerini yetkilendirmiş transfer için. Dolayısıyla menajer başka takımdan teklif getirtemez. 7-8 gün kaldı, biz de göndermek istemiyoruz. Bayern Münih'e 25'in altında bir fiyata geliyorlarsa havaalanından geri dönsünler dedim. Sacha da bunu protesto ediyor gitmek istediği için. Ben Sacha'ya dedim ki 'Söz veriyorum sen gideceksin, hayallerinize karışmayacağız.' dedim. Onlar bizim hiç kurşunumuz yok diye düşünüyordu. Masadaki şartları değiştiremiyorsan masayı dağıtacaksın."

ICARDI'NİN TRANSFER SÜRECİ HAKKINDA

"Mauro Icardi'nin buraya gelişi nasıl oldu? Ben çocukken özgüvenli olmak için amuda mı kalktım! O dönem 8 milyon euro maaş alıyordu. O zaman böyle şansımız da yoktu. Maaşının yüzde 90'ınını PSG'ye ödetelim falan dedik. Onlar da tabi tabi diyorlardı. Oyuncunun sadece Galatasaray'ı istemesi lazımdı ki kulübü maaş konusunda karar versin. Wanda Nara ile konuştuk. Menajeri Pino vardı. Her şeyiyle ilgilendik. Değer vermek çok önemlidir. Hep şu kadar para verildi diyorlar. Bu adamların zaten parası var. Senin insanlığın onu etkiliyor."