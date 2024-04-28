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Galatasaray'da Kaan Ayhan'a sürpriz talip! Okan Buruk'un prensine teklif geldi

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Galatasaray&#039;da Kaan Ayhan&#039;a sürpriz talip! Okan Buruk&#039;un prensine teklif geldi

Spor Haberleri

Galatasaray'ın milli stoperi Kaan Ayhan için İtalya Serie A ekipleri devreye girdi. Okan Buruk'un birçok pozisyonda değerlendirdiği 29 yaşındaki stoper için sıraya girdiler.

Süper Lig lideri Galatasaray'ın birçok yıldızına Avrupa'dan talipli çıkıyor.

Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ve Victor Nelsson'un haricinde Kaan Ayhan'a da İtalya'dan ilgi gösterildi.

Calciomercato'nun haberine göre Fiorentina daha önce İtalya tecrübesi bulunanan Kaan Ayhan'ı renklerine bağlamak istiyor.

Kaan Ayhan'ı birçok mevkide görev yapabilmesi nedeniyle radarına İtalyan ekibi, sezon sonunda Galatasaray ile masaya oturabilir.

Galatasaray'da Kaan Ayhan'a sürpriz talip! Okan Buruk'un prensine teklif geldi - 1. Resim

OKAN BURUK'UN PRENSİ OLDU

Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kaan Ayhan sarı-kırmızılı formayla bu sezon 45 maçta süre aldı. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asistlik katkı verdi.

Sağ bek, stoper ve orta sahada görev alan Kaan, Okan Buruk'un en çok tercih ettiği isimler arasında bulunuyor.

Düzenleyen:  - Spor
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