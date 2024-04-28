Dünyaca ünlü golcü Eyüpspor'a transfer oluyor! Arda Turan, eski takım arkadaşını getiriyor
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
Spor Haberleri
Gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Eyüpspor, Brezilyalı futbolcu Diego Costa'nın peşine düştü.
TFF 1. Lig şampiyonu Eyüpspor, gündemi sallayacak bir transferin peşine düştü.
Sports Digitale'in haberine göre; Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Diego Costa ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi.
Transfer sürecine ilişkin henüz net bir durum oluşmazken Costa'nın gelecek sezon Süper Lig'de yer alacak Eyüpspor'un kadrosunda olma ihtimali yüksek görünüyor.
EYÜPSPOR'DAN DIEGO COSTA BOMBASI
Arda Turan ve Diego Costa, 2013-2014 sezonunda Atletico Madrid'de La Liga şampiyonluğu yaşadı.
Gremio forması giyen Diego Costa, 31 Aralık 2024 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.
Brezilya'dan ayrılmaya sıcak bakan 35 yaşındaki yıldızın İstanbul'a gelmek istediği öğrenildi.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor