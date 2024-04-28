Göztepe Süper Lig'e yükseldi! İzmir ekibi Gençlerbirliği'nin farklı devirdi
Spor Haberleri
Göztepe, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek normal sezonun bitimine 2 maç kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.
Trendyol 1. Lig'de Göztepe, Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.
İzmir ekibine 3 puanı getiren golleri 77. dakikada Fıratcan Üzüm ve 90+2. dakikada Lundqvist'ten geldi.
GÖZTEPE 2 YIL SONRA SÜPER LİG'DE
Göztepe 2021/2022 sezonunda Süper Lig'e veda etmesinden 2 yıl sonra yeniden Türk futbolunun en yüksek lig seviyesine döndü.
Daha önce Eyüpspor'un Süper Lig'i garantilemesiyle lige çıkacak 2 takım belli oldu. Trendyol Süper Lig'e yükselecek 3. takım play-off mücadelesinin ardından belli olacak.
Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Tarkan Serbest (Dk. 30 Fıratcan Üzüm), Heliton, Ogün Bayrak, Celil Yüksel (Dk. 64 Kubilay Kanatsızkuş), Dennis, Yalçın Kayan (Dk. 64 Doğan Erdoğan), Ümit Akdağ, Messaoud (Dk. 64 Lundqvist), Romulo (Dk. 81 Atınç Nukan)
Gençlerbirliği: Osman Ertuğrul Çetin, Nzaba (Dk. 88 Özgür Çek), Yiğit Efe Demir (Dk. 88 Oltan Karakullukçu), Alperen Babacan, Yasin Güreler, Amilton, Oğuzhan Berber, Akabueze (Dk. 62 Rahman Buğra Çağıran), Ensar Kemaloğlu, Siliki (Dk. 46 Musa Çağıran), Melih Bostan (Dk. 62 Yatabare)
Goller: Dk. 77 Fıratcan Üzüm, Dk. 90+3 Lundqvist (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 43 Oğuzhan Berber (Gençlerbirliği), Dk. 59 Ümit Akdağ, Dk. 61 Ogün Bayrak (Göztepe)