Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası İlker Yağcıoğlu'ndan Galatasaraylıları kızdıran şampiyonluk tahmini

Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği derbi sonrası, karşılaşmayı yorumlayan İlker Yağcıoğlu, Galatasaraylıları kızdıran bir şampiyonluk tahmini yaptı. Yağcıoğlu'nun sözleri sosyal medyada çok konuşuldu.

Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği derbi sonrası, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışına değinen İlker Yağcıoğlu çok konuşulacak sözlere imzasını attı.

Fenerbahçe'nin daha çok topla oynadığını ancak Cenk'in golü sonrası panik yaşandığını, ikinci golün gelmemesi ile sarı-lacivertli takımın strese girdiğini söyleyen Yağcıoğlu "İsmail hoca ve oyuncular galibiyetten mutlu. En azından gelecek haftalara bu haftaya başladığı şekilde başlıyor. Dört puan geride takibe devam ediyor." dedi.

GALATASARAY'IN TAKILMASI YAKIN

Maç sonu Fenerbahçe cephesinde büyük bir sevinç olmadığına dikkat çeken Yağcıoğlu "

Maç sonu büyük bir sevinç yoktu. Seviniyorlar gibi gözüküyordu ama içindeki burukluğu net şekilde görüyorsun. Taraftarda da var oyuncularda da var. Kafalarında geçen haftaki iki puan var. O iki puan belki şampiyonluğa mal oldu." dedi ve çok konuşulacak sözlere imzasını attı. Galatasaray'ın, takılacağını söyleyen Yağcıoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Fenerbahçe kazandı, takibi sürdü. 15 maç üst üste kazanan rakibi bir yerde takılacak. Takılmayacak diye bir şey yok. Galatasaray hiç beklenmedik bir yerde puan kaybı yaşayacak. Serinin bozulması çok yakın."