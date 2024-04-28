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Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi hakkında çarpıcı sözler: "Sokak kedisi gibi..."

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Rıdvan Dilmen&#039;den Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi hakkında çarpıcı sözler: &quot;Sokak kedisi gibi...&quot;

Spor Haberleri

Süper Lig'de 34.hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü. Karşılaşması sonrası maçı yorumlayan Rıdvan Dilmen'in bir cümlesi sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrası yorumcu Rıdvan Dilmen açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın 10 kişi kalmasına rağmen iyi oynadığını söyleyen Dilmen, Gedson Fernandes için ayrı bir parantez açarak "Gedson Fernandes koşu rekoru kırmış olabilir." dedi.

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi hakkında çarpıcı sözler:

"SOKAK KEDİSİ GİBİ"

Fenerbahçe'nin ilk golünü kaydeden Batshuayi hakkında çarpıcı ifadeler kullanan Rıdvan, oyuncunun attığı golün maçı kopardığını söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Batshuayi, sokak kedisi gibi aranmasıyla kendi becerisiyle bir gol attı. Bu gol zaten maçı koparttı. Maçın özeti bu. Ev kedisi gibi bir oyuncu değil. Batshuayi sokak kedisi, rızkını arayan bir oyuncu."

Düzenleyen:  - Spor
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