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Erman Toroğlu Fenerbahçe maçı sonrası Al-Musrati'ye yüklendi: "Sen takımını satıyorsun"

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Erman Toroğlu Fenerbahçe maçı sonrası Al-Musrati&#039;ye yüklendi: &quot;Sen takımını satıyorsun&quot;

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı konuk ettiği karşılaşmanın 25.dakikasında kırmızı kart gören Al-Musrati, gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri olurken, Erman Toroğlu çok sert sözlerle oyuncuya yüklendi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34.haftasındaki derbide, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Beşiktaş'ta Al Musrati, 25'inci dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Galatasaray ile oynanan derbide kendi kalesine gol atan, bu derbide de kırmızı kart gören Al-Musrati eleştiri yağmuruna tutulurken, eleştiren isimlerden biri de Erman Toroğlu oldu.

Erman Toroğlu Fenerbahçe maçı sonrası Al-Musrati'ye yüklendi:

"SEN TAKIMINI SATIYORSUN"

Al Musrati'nin gördüğü kırmızı kart hakkında konuşan Toroğlu şu ifadeleri kullandı:

"10 kişi oynayan, 9 kişi oynayan, oyuncusu kaleye geçen Beşiktaş'ı da gördüm ben ama Bu kadar kişiliksiz, bu kadar tepki vermeyen Beşiktaş görmedim. Beşiktaş'a gelen yöneticiler ve teknik adamlar aldıkları adamlarla, Beşiktaş'ın anasını ağlatmışlar. Beşiktaş oyuna yer verdiriyor, rezalet bir top oynuyorlar. 11'e 11 kötülerdi, 10'a 11 daha kötüler. Al Musrati, aptalca bir kırmızı kart gördü. O kadar parayı alıp öyle bir kartı nasıl görürsün? Sen böyle bir maçta atılıyorsan, benim aklıma başka şeyler gelir. Al Musrati, böyle kırmızı görmeyeceksin. Bunları nereden alıyorsunuz, kişiliksiz bunlar. Bu işleri bilmeyen tipler bunlar. Tonla para alıyorlar. Böyle bir kırmızı görüyorsan takımını satıyorsun demektir. Bunları getirenlere bakmak lazım."

Öte yandan Al Musrati'nin kırmızı kart gördüğü pozisyondaki hakem kararına da değinen Toroğlu "Al-Musrati, Fred’in bileğine kasıtlı basıyor. Ey hakem, sen ne iş yaparsın? Sen hakemlik yapacağına git pazarda domates sat. Buna nasıl kırmızı kartı göstermezsin? Bu baştan sona eyyam!" dedi.

Düzenleyen:  - Spor
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