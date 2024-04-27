Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in kadro dışı kalma nedeni şoke etti! Flaş Galatasaray detayı! Mert Hakan Yandaş'la da kapıştı

Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in kadro dışı kalma nedeni şoke etti! Flaş Galatasaray detayı! Mert Hakan Yandaş'la da kapıştı

Süper Lig'in 34.haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin 25.dakikasında Al-Musrati, kırmızı kart gördü ve Beşiktaş 10 kişi kaldı. Galatasaray derbisinde de kendi kalesine gol atan Al-Musrati hakkında Tümer Metin, çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Metin'in o yorumu.

Beşiktaş'ın sezon arasında Braga'dan 11+1 milyon euro karşılığında transfer ettiği Libyalı orta saha Al Musrati, Galatasaray derbisinin 2.dakikasında kendi kalesine gol atmış, 34.haftada Fenerbahçe'ye konuk oldukları derbide de 25.dakikada kırmızı kart görüp oyun dışı kalmıştı.

Al Musrati'nin derbi performansı çok tartışılırken, eski futbolcu Tümer Metin Al Musrati hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Al Musrati'nin performansını değerlendiren Metin şu ifadeleri kullandı: