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Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in kadro dışı kalma nedeni şoke etti! Flaş Galatasaray detayı! Mert Hakan Yandaş'la da kapıştı

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Fenerbahçe&#039;de Serdar Aziz&#039;in kadro dışı kalma nedeni şoke etti! Flaş Galatasaray detayı! Mert Hakan Yandaş&#039;la da kapıştı

Spor Haberleri

Fenerbahçe'de, Beşiktaş derbisi öncesinde kadroda yer almayan 3 isimden biri de Serdar Aziz. Serdar Aziz'in neden kadro dışı kaldığı merak edilirken, ortaya flaş bir iddia atıldı. İşte tüm yaşananlar...

Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ı ağırladığı derbide Bonucci, Zajc ve Serdar Aziz kadroya alınmamıştı. Galatasaray'la kritik bir şampiyonluk yarışı verilirken, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın neden böyle bir karar aldığı merak konusu olmuştu. 

Mynet'in haberine göre; bu kararın nedeni Galatasaray. İddialara göre; Galatasaray'ın Adana Demirspor deplasmanındaki maçını hep birlikte izlerken Serdar Aziz , Kerem Demirbay'ın golü sonrası Serdar Aziz: "Ne güzel gol attı" dedi.

Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in kadro dışı kalma nedeni şoke etti! Flaş Galatasaray detayı! Mert Hakan Yandaş'la da kapıştı - 1. Resim

Bu cümlenin ardından Mert Hakan Yandaş ile Serdar Aziz ciddi bir tartışma yaşadı ve Aziz kadro dışı kaldı.

Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in kadro dışı kalma nedeni şoke etti! Flaş Galatasaray detayı! Mert Hakan Yandaş'la da kapıştı - 2. Resim

Mert Hakan Yandaş'la yaşadığı iddia edilen bu kavga sonrası kado dışı kalan Serdar Aziz yaptığı paylaşımda, 'Bir adım öne çıkabilmek için şahsiyetini geride bırakan insanlardan olamayız' ifadeleri dikkat çekti.

İsmail Kartal ise maç öncesi yayıncı kuruluşun sorularını cevapladı.  Bonucci, Miha Zajc ve Serdar Aziz'le ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Herhangi bir şey şu anda görüşmedik ve konuşmadık. Biz maç maç düşünüyoruz, önümüze bakıyoruz."

İDDİALARI YALANLADI

Serdar Aziz’in menajeri Haluk Canatar ise tüm iddiaları yalanladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Serdar Aziz ile Mert Hakan Yandaş çok yakın arkadaşlar. Bugüne kadar bırakın kavgayı en ufak tartışmaları bile olmamıştır. Çıkan haberler tamamen yalan."

 

 
Düzenleyen:  - Spor
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