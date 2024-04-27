Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde eşi benzeri görülmemiş olay! Fenerbahçe tribünlerinden Semih Kılıçsoy'a jest
Düzenleyen: Songül Soysal- Güncelleme:
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Süper Lig'in 34.haftasında Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı kendi evinde 2-1 mağlup ettiği derbi sonrasında, eşi benzerine az rastlanır bir olay yaşandı. Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy'a, Fenerbahçe tribünleri bakın nasıl bir jest yaptı.
Fenerbahçe, Kadıköy'de konuk ettiği Beşiktaş'ı Batshuayi ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların tek golü ise Cenk Tosun'dan geldi.
Derbi ayrıca ilginç bir olaya da sahne oldu.
FENERBAHÇE TRİBÜNLERİ SEMİH'İ ALKIŞLADI
Bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Kılıçsoy derbide 78.dakikada yerini Cenk Tosun'a bıraktı. Tabelada numarasını gören genç oyuncu, uzak köşeden sahayı terk etti.
Sarı-lacivertli taraftarlar oyundan çıkarken Semih Kılıçsoy'u alkışladı.
Düzenleyen: Songül Soysal - Spor