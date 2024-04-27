Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde eşi benzeri görülmemiş olay! Fenerbahçe tribünlerinden Semih Kılıçsoy'a jest

Düzenleyen: Songül Soysal 27 Nisan 2024 23:16 - Güncelleme: 27 Nisan 2024 23:21 - Güncelleme:

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Süper Lig'in 34.haftasında Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı kendi evinde 2-1 mağlup ettiği derbi sonrasında, eşi benzerine az rastlanır bir olay yaşandı. Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy'a, Fenerbahçe tribünleri bakın nasıl bir jest yaptı.