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Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe'den flaş hakem açıklaması: "Hakem Fenerbahçe'den yana..."

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Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe&#039;den flaş hakem açıklaması: &quot;Hakem Fenerbahçe&#039;den yana...&quot;

Spor Haberleri

2-1 kaybedilen Fenerbahçe derbisi sonrası açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe takımının 10 kişi kalmasına rağmen iyi oynadığını söyledi ve karşılaşmanın hakemleri hakkında flaş ifadeler kullandı.

Süper Lig'de 34.haftada oynanan derbide Fenerbahçe evinde, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki zirve takibini sürdürdü. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe'nin sözleri dikkat çekti. 

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe'den flaş hakem açıklaması:

"TAKDİR HAKLARI HEP F.BAHÇE'DEN YANA" 

Oyuncularının çabasından memnun olduğunu belirten hakemlere de değindi. İşte Topraktepe'nin o ifadeleri;

"Oyuncuların mücadelesinden memnun olduğunu dile getiren Topraktepe, "Tüm futbolcularım, 10 kişi kalmalarına rağmen son dakikaya kadar maçı kovaladılar, korakor mücadele ettiler, karakter koydular. Hepsine teşekkür ediyorum. Başlangıçta Fenerbahçe, 15-20 dakika baskı kuracaktı, biliyorduk, bunu konuştuk. Önce karşılamak, sonra geçiş oyunları oynuyorduk. 23. dakikada kırmızı kart gördük, planlarımızı bozdu. 10 kişi kaldıktan sonra 4-4-1 oynadık ama oyunu oturtamadık. Korakor iyi oynadık. Fenerbahçe önde olabilir ama maç iki tarafa da gidip geldi. 10 kişi kaldıktan sonra pozisyonlarımız var. Hakem takdir haklarını Fenerbahçe'den yana kullandı, 10 kişi olmamıza rağmen. Daha fazla mücadele etmek istedik ama 10 kişi olunca tempomuz düştü. Oyuncularımızın burada koyduğu karakter, bizim oyunumuz Ankaragücü maçına ışık verdi. Oyuncularımız sahiplenmiştir. Tempo ve oyundan memnunum."

Düzenleyen:  - Spor
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