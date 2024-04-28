Paul Onuachu hat-trick yaptı! Trabzonspor, 2-0'dan maç çevirdi
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Trabzonspor, Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi 4-2 mağlup etti. Ev sahibi ekipte 3 gol atan Paul Onuachu maçın adamı seçildi.
Trabzonspor, 2-0 geriye düştüğü mücadelede Gaziantep FK'yı 4-2 devirerek üçüncülük iddiasını sürdürdü.
İlk yarıyı Draguş ve Sorescu'nun golleriyle yenik durumda tamamlayan Karadeniz ekibi, Paul Onuachu'nun 3 golü ve Bardhi'nin golüyle 4-2 devirdi.
Karadeniz ekibi 68 puanla üçüncü sırada yer alırken, 16. sırada bulunan Gaziantep FK ise 34 puanda kaldı.
TRABZONSPOR 4 - 2 GAZİANTEP FK MAÇ ÖZETİ
9. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ceza yayı gerisinden sert şutunda, top direğin az farkla üzerinden auta gitti.
12. dakikada konuk takım öne geçti. M'Bakata'nın sol taraftan yerden pasında, arka direkte uygun durumda Sorescu, yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1
21. dakikada Gaziantep FK, ikinci golü buldu. Sorescu'nun pasında, savunmanın arkasında topla buluşarak ceza alanına giren Draguş, Berat Özdemir'den sıyrılarak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağ üst köşesinden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2
24. dakikada Fountas'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nunn kafa vuruşunda, top üsten auta gitti.
27. dakikada sol tarafta rakiplerinden sıyrılan Draguş'un sert şutunda top yan direkten döndü.
30. dakikada Visca'nın soldan ortasında, yakın mesafede iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda, top direğin üstünden auta çıktı.
51. dakikada Visca'nın çevirdiği topta Onuachu vuruşuyla Nita'yı mağlup etti ve farkı bire indirdi.
65. dakikada kaleye sırtı dönük olan Onuachu geriye çıkardı. Sert ve düzgün şut çıkaran Bardhi maça eşitliği getirdi.
66. dakikada savunmanın arkasında boşta kalan Onuachu soğukkanlı şekilde Nita'yı çalımladı ve takımını maçta ilk kez öne geçiren golü kaydetti.
68. dakikada Onuachu hat-trick yaptığı golü kaydetti ve Trabzonspor 3 dakika içinde 3 gol bularak maçı 4-2'ye getirdi.
90' Maç sona erdi.
TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK MAÇ KADROLARI
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswil, Arif Boşluk, Berat Özdemir (Dk. 46 Umut Güneş), Bardhi, Visca (Dk. 74 Orsic), Fountas (Dk. 46 Trezeguet), Pepe (Dk. 74 Fernandez), Onuachu (Dk. 80 Enis Destan)
Gaziantep FK: Nita, Ertuğrul Ersoy (Dk. 85 Gradel), Arda Kızıldağ, Djilobodji, M'Bakata, Monteiro (Dk. 75 Ogün Özçiçek), N'Koulou (Dk. 75 Figueredo), Maxim, Mustafa Eskihellaç (Dk. 85 Ömürcan Artan), Sorescu, Draguş (Dk. 90+3 Badji)
Goller: Dk. 12 Sorescu, Dk. 21 Draguş (Gaziantep FK), Dk. 51, 66 ve 68 Onuachu, Dk. 65 Bardi (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 42 Maxim, Dk. 84 Ogün Özçiçek (Gaziantep FK) Dk. 53 Onuachu, Dk. 60 Bardhi (Trabzonspor)