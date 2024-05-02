Galatasaray'ın yeni sezon formaları sızdı! İşte sarı-kırmızılıların gelecek sezon giyeceği iç saha forması
Düzenleyen: Songül Soysal- Güncelleme:
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Bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'ın, yeni sezon formaları sosyal medyada ortaya çıktı. İşte detaylar...
Galatasaray 2024-2025 yılında giyeceği formalar bir sosyal medya sayfası tarafından sızdırıldı. Yeni sponsoruyla ilk formasını çıkaracak olan sarı-kırmızılıların formasında, ortasından siyah bir şerit geçiyor. Formanın yaka ve kol uçları da siyah renkte. Ayrıca turuncuya daha uzak bir sarı tonu kullanılması bekleniyor.
İşte yeni sezon formaları
Deplasman forması;
Alternatif forma;
Düzenleyen: Songül Soysal - Spor