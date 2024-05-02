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Galatasaray'ın yeni sezon formaları sızdı! İşte sarı-kırmızılıların gelecek sezon giyeceği iç saha forması

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Galatasaray&#039;ın yeni sezon formaları sızdı! İşte sarı-kırmızılıların gelecek sezon giyeceği iç saha forması

Spor Haberleri

Bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'ın, yeni sezon formaları sosyal medyada ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray 2024-2025 yılında giyeceği formalar bir sosyal medya sayfası tarafından sızdırıldı. Yeni sponsoruyla ilk formasını çıkaracak olan sarı-kırmızılıların formasında, ortasından siyah bir şerit geçiyor. Formanın yaka ve kol uçları da siyah renkte. Ayrıca turuncuya daha uzak bir sarı tonu kullanılması bekleniyor. 

İşte yeni sezon formaları

Galatasaray'ın yeni sezon formaları sızdı! İşte sarı-kırmızılıların gelecek sezon giyeceği iç saha forması - 1. Resim

Deplasman forması;

Galatasaray'ın yeni sezon formaları sızdı! İşte sarı-kırmızılıların gelecek sezon giyeceği iç saha forması - 2. Resim

Alternatif forma;

Galatasaray'ın yeni sezon formaları sızdı! İşte sarı-kırmızılıların gelecek sezon giyeceği iç saha forması - 3. Resim

 

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