Galatasaray'ın yeni sezon formaları sızdı! İşte sarı-kırmızılıların gelecek sezon giyeceği iç saha forması

Bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'ın, yeni sezon formaları sosyal medyada ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray 2024-2025 yılında giyeceği formalar bir sosyal medya sayfası tarafından sızdırıldı. Yeni sponsoruyla ilk formasını çıkaracak olan sarı-kırmızılıların formasında, ortasından siyah bir şerit geçiyor. Formanın yaka ve kol uçları da siyah renkte. Ayrıca turuncuya daha uzak bir sarı tonu kullanılması bekleniyor.

İşte yeni sezon formaları

Deplasman forması;

Alternatif forma;