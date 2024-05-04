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Haberler > Spor > Galatasaray'dan 3 yıldızlı transfer harekatı! Yusuf Yazıcı'yla birlikte 2 dünya yıldızı için kolları sıvadı

Galatasaray'dan 3 yıldızlı transfer harekatı! Yusuf Yazıcı'yla birlikte 2 dünya yıldızı için kolları sıvadı

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Galatasaray&#039;dan 3 yıldızlı transfer harekatı! Yusuf Yazıcı&#039;yla birlikte 2 dünya yıldızı için kolları sıvadı

Spor Haberleri

25 Mayıs'ta seçime gidecek olan Galatasaray bir yandan da ligde şampiyonluk yarışı veriyor. Tüm bunlar arasında bir yandan da Okan Buruk, gelecek sezon için transfer planlamasına başladı. 25 Mayıs'taki seçim sonrası transfer harekatı başlayacak. Sarı-Kırmızılılar, transferde öncelikle 3 yıldız ismi gözüne kestirmiş durumda.

25 Mayıs'ta seçime gidecek olan Galatasaray bir yandan gelecek sezon için kadro planlaması yaparken ana hedef nokta transferlerin 1 Temmuz'a kadar bitirilmesi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 25 Mayıs’taki seçimi kazanması halinde Dursun Özbek kurmaylarından gündemdeki isimlerin bitirilmesini isteyecek.

Galatasaray'dan 3 yıldızlı transfer harekatı! Yusuf Yazıcı'yla birlikte 2 dünya yıldızı için kolları sıvadı - 1. Resim

İLK HEDEF YUSUF YAZICI 

Sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak istediği ilk isimlerden biri Yusuf Yazıcı. Fransa'da forma giyen Yazıcı'yı Buruk, sadece 10 numara pozisyonunda değil, yeri geldiğinde santrfor pozisyonunda ve sağ kanatta kullanmayı planlıyor.

Galatasaray'dan 3 yıldızlı transfer harekatı! Yusuf Yazıcı'yla birlikte 2 dünya yıldızı için kolları sıvadı - 2. Resim

ORTA SAHAYA CASEMIRO

Sarı-kırmızılıların bir diğer hedefi ise Casemiro. Torreira’nın yanına mutlaka güçlü bir oyuncu isteyen Buruk; listenin ilk sırasına Manchester United’dan Casemiro’yu yazmıştı. Manchester United'dan ayrılması kesinleşmiş olan sambacı, Avrupa'da kalmaya sıcak bakıyor. 

Galatasaray'dan 3 yıldızlı transfer harekatı! Yusuf Yazıcı'yla birlikte 2 dünya yıldızı için kolları sıvadı - 3. Resim

DAVINSON SANCHEZ VE VICTOR NELSSON'UN YERİNE VARANE

Buruk’un Nelsson ve Sanchez'in olası ayrılıkları sonrası Abdülkerim’in yanına istediği Raphael Varane. Fransız savunmacı, menajerler vasıtasıyla yapılan ve resmi olmayan görüşmelerde Galatasaray’ın ilgisine çok sıcak yaklaşıyor. 

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