Galatasaray'dan 3 yıldızlı transfer harekatı! Yusuf Yazıcı'yla birlikte 2 dünya yıldızı için kolları sıvadı

Listeler belli oldu Galatasaray'da seçim yarışı başladı! İşte Dursun Özbek ve Süheyl Batum'un listeleri

Listeler belli oldu Galatasaray'da seçim yarışı başladı! İşte Dursun Özbek ve Süheyl Batum'un listeleri

25 Mayıs'ta seçime gidecek olan Galatasaray bir yandan da ligde şampiyonluk yarışı veriyor. Tüm bunlar arasında bir yandan da Okan Buruk, gelecek sezon için transfer planlamasına başladı. 25 Mayıs'taki seçim sonrası transfer harekatı başlayacak. Sarı-Kırmızılılar, transferde öncelikle 3 yıldız ismi gözüne kestirmiş durumda.

25 Mayıs'ta seçime gidecek olan Galatasaray bir yandan gelecek sezon için kadro planlaması yaparken ana hedef nokta transferlerin 1 Temmuz'a kadar bitirilmesi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 25 Mayıs’taki seçimi kazanması halinde Dursun Özbek kurmaylarından gündemdeki isimlerin bitirilmesini isteyecek.

İLK HEDEF YUSUF YAZICI

Sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak istediği ilk isimlerden biri Yusuf Yazıcı. Fransa'da forma giyen Yazıcı'yı Buruk, sadece 10 numara pozisyonunda değil, yeri geldiğinde santrfor pozisyonunda ve sağ kanatta kullanmayı planlıyor.

ORTA SAHAYA CASEMIRO

Sarı-kırmızılıların bir diğer hedefi ise Casemiro. Torreira’nın yanına mutlaka güçlü bir oyuncu isteyen Buruk; listenin ilk sırasına Manchester United’dan Casemiro’yu yazmıştı. Manchester United'dan ayrılması kesinleşmiş olan sambacı, Avrupa'da kalmaya sıcak bakıyor.

DAVINSON SANCHEZ VE VICTOR NELSSON'UN YERİNE VARANE

Buruk’un Nelsson ve Sanchez'in olası ayrılıkları sonrası Abdülkerim’in yanına istediği Raphael Varane. Fransız savunmacı, menajerler vasıtasıyla yapılan ve resmi olmayan görüşmelerde Galatasaray’ın ilgisine çok sıcak yaklaşıyor.