İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi! Galatasaray'a transfer çalımı attı ilk imzayı attırdı
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Süper Lig'de Galatasaray'la kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, gelecek sezon kadro planlaması için ilk transferine imzayı attırdı. İlk transferini Süper Lig'den yapan sarı-lacivertliler, futbolcunun ilk ödemesini de gerçekleştirdi. İ
Varını yoğunu Süper Lig şampiyonluğu için döken Fenerbahçe bir yandan da, gelecek sezon planlaması için kolları sıvadı. Bu doğrultuda ezeli rakibi Galatasaray'ın da istediği o ismi kadrosuna katan sarı-lacivertliler, ilk taksit ödemesini de yaptı.
Fenerbahçe, geçtiğimiz Şubat ayında Galatasaray'ın da gündemine gelen Fatih Karagümrük'ün gurbetçi yıldızı Levent Mercan'la görüşmelere son noktayı koydu.
Pazarlıklarda 2 milyon Euro+ bonus maddeler karşılığında el sıkışıldı. Hatta yetenekli futbolcunun ilk taksit ödemesi, geçtiğimiz gün gerçekleştirildi.