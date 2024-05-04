İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi! Galatasaray'a transfer çalımı attı ilk imzayı attırdı

Süper Lig'de Galatasaray'la kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, gelecek sezon kadro planlaması için ilk transferine imzayı attırdı. İlk transferini Süper Lig'den yapan sarı-lacivertliler, futbolcunun ilk ödemesini de gerçekleştirdi. İ

Varını yoğunu Süper Lig şampiyonluğu için döken Fenerbahçe bir yandan da, gelecek sezon planlaması için kolları sıvadı. Bu doğrultuda ezeli rakibi Galatasaray'ın da istediği o ismi kadrosuna katan sarı-lacivertliler, ilk taksit ödemesini de yaptı.

Fenerbahçe, geçtiğimiz Şubat ayında Galatasaray'ın da gündemine gelen Fatih Karagümrük'ün gurbetçi yıldızı Levent Mercan'la görüşmelere son noktayı koydu.

Pazarlıklarda 2 milyon Euro+ bonus maddeler karşılığında el sıkışıldı. Hatta yetenekli futbolcunun ilk taksit ödemesi, geçtiğimiz gün gerçekleştirildi.