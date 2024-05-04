Ferdi Kadıoğlu sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılıyor! Babası transferi resmen açıkladı

Gösterdiği performansla Fenerbahçelilerin göz bebeği haline gelen Ferdi Kadıoğlu'nun transferinde sıcak saatler yaşanıyor. Sezon sonunda ayrılıp, ayrılmayacağı merak edilen Kadıoğlu'nun babasından flaş bir açıklama geldi. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe gösterdiği performansla Avrupa'dan pek çok takımın radarına giren Ferdi Kadıoğlu hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Sezon sonunda, Fenerbahçe'den ayrılıp, ayrılmayacağı merak edilen Kadıoğlu'nun gelecek yıl forma giyeceği takımı babası açıkladı.

YENİ TAKIMINI DUYURDU

Football Transfers'ın haberine göre; Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu, oğlu'nun Arsenal'a transfer olacağını duyurdu. Ayrıca haberde Ferdi Kadıoğlu'nun bonservis bedelinin 30 milyon Euro olduğu bilgisi de yer aldı.