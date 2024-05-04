Beşiktaş derbisinde sakatlanan İsmail Yüksek EURO 2024'te oynayacak mı? Fenerbahçe'den flaş karar

Fenerbahçe'de, İsmail Yüksek'in son sağlık durumu merak ediliyor. Beşiktaş maçında topu oyunda tutmaya çalışırken sağ ayak bileğinden ciddi biçimde sakatlanan Yüksek, sezonu kapattı. Yüksek'i, EURO 2024'e yetiştirmek isteye sarı-lacivertliler bu doğrultuda flaş bir karar aldı.

Beşiktaş derbisinde ayak bileği bağında kopma meydana gelen Fenerbahçeli genç yıldız İsmail Yüksek'in durumu merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde sezonu kapattığı açıklanan Yüksek için sarı-lacivertli takımda tek hedef, oyuncuyu EURO 2024'e yetiştirmek.

AMELİYATSIZ TEDAVİ

EURO 2024'te sahada olmak isteyen futbolcu için Fenerbahçe sağlık heyeti yeni bir tedavi yöntemine karar verdi. Milliyet'in haberine göre Yüksek; ameliyatsız tedavi edilecek. Yurt dışında bir doktorlar görüşen Yüksek'in tedavi süreci ise kulüp doktoruyla ortak yürütülecek.