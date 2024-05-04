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EuroLeague'de Fenerbahçe Beko-Monaco maçı sonrası kızılca kıyamet koptu! Ali Koç'un oğlu sinirden çılgına döndü

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EuroLeague&#039;de Fenerbahçe Beko-Monaco maçı sonrası kızılca kıyamet koptu! Ali Koç&#039;un oğlu sinirden çılgına döndü

Spor Haberleri

Euroleauge Play-Off 4. maçında Fenerbahçe, Ülker Sports Arena'da konuk ettiği Monaco'ya 65-62 mağlup oldu. Karşılaşmanın bitimiyle ortalık karıştı. Salonda yaşanan gerginlikte Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç'un çılgına döndüğü anlar geceye damgasını vurdu.

Euroleague play-off çeyrek final dördüncü maçında Fenerbahçe Beko ile Monaco karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin 65-62 mağlup olduğu karşılaşma sonrası ortalık karıştı. 

Monacolu oyuncular ile tribünler arasında gerginlik yaşanırken, bu gerginliğe Fenerbahçe Beko'lu oyuncular da dahil oldu. 

EuroLeague'de Fenerbahçe Beko-Monaco maçı sonrası kızılca kıyamet koptu! Ali Koç'un oğlu sinirden çılgına döndü - 1. Resim

GECEYE DAMGASINI VURDU

Bu sırada Monakolu Jaron Blossomgame ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç arasında sözlü tartışma yaşandı. Koç'un sosyal medyada paylaşılan görüntüleri viral olurken yaşanılan gerginlik sırasında yanındakilerin zor sakinleştirdiği görüldü.

Öte yandan Fenerbahçe'nin aldığı mağlubiyet sonrası, seride genel durum 2-2'ye geldi ve seri beşinci maça kaldı. Serinin beşinci maçı 8 Mayıs'ta Monaco'da oynanacak.

 

Düzenleyen:  - Spor
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