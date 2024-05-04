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Galatasaray'a Sivasspor maçı öncesi Mertens'den kötü haber

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Galatasaray&#039;a Sivasspor maçı öncesi Mertens&#039;den kötü haber

Spor Haberleri

Süper lideri Galatasaray'da yarın oynanacak Sivasspor maçı öncesi Dries Mertens'den gelen haber teknik ekibi üzdü. Belçikalı yıldızın son durumuna maç saatinde bakılacak.

Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor'u konuk edecek.

Arda Kardeşler'in yöneteceği mücadele saat 19.00'da RAMS Park'ta oynanacak.

Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider giren Sarı-kırmızılılar, ligin geride kalan 34 maçlık bölümünde 30 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucu 93 puan topladı.

Puan cetvelinde 9. sırada yer alan Sivasspor'un ise 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 48 puanı bulunuyor.

Galatasaray'a Sivasspor maçı öncesi Mertens'den kötü haber - 1. Resim

GALATASARAY'DA MERTENS BELİRSİZLİĞİ

Sivasspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Dries Mertens'in idmanda sakatlandığı belirtildi.

Dizinde ağrı hisseden Belçikalı oyuncunun kadroda yer alma ihtimalinin düşük olduğu iddia edildi.

Okan Buruk'un vazgeçilmez isimlerinden olan Mertens'in son durumuna yarın maç saatinde bakılacak.

Bu sezon 47 resmi maça çıkan Belçikalı milli futbolcu, 9 gol ve 16 asist katkısında bulundu.

 

 

Düzenleyen:  - Spor
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