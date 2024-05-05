Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Meryem Üzerli'nin başrolünde yer aldığı RU dizisi 24 Mayıs'ta yayınlanacak

Meryem Üzerli'nin başrolünde yer aldığı RU dizisi 24 Mayıs'ta yayınlanacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Meryem Üzerli&#039;nin başrolünde yer aldığı RU dizisi 24 Mayıs&#039;ta yayınlanacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

GAİN platformunda yayınlanacak olan Meryem Üzerli'nin yeni dizisi RU ne zaman çıkacak sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ayrıca dizinin konusu ve oyuncularını da araştırılıyor. Detaylar, haberimizde...

MedYapım tarafından Disney Plus için çekilen ancak platformun Türkiye'deki yerel içerik yayınını durdurması üzerine iptal edilen RU dizisinin GAİN'de yayınlanacağı açıklandı.

Başrollerinde Meryem Üzerli, Burak Berkay Akgül, Hira Koyuncuoğlu, Emre Karayel, Gökay Türkmen gibi isimlerin yer aldığı dizinin ne zaman yayınlanacağı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 

Meryem Üzerli'nin başrolünde yer aldığı RU dizisi 24 Mayıs'ta yayınlanacak - 1. Resim

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre RU dizisi 24 Mayıs tarihinde yayınlanacak.

8 bölümden oluşan dizi Reyan ve Uzer adlı karakterlerin başından geçen olayları anlatacak.

Yeşim Çıtak tarafından senaryosunun yazıldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Bahadır Karataş ve Burak Çaldır bulunuyor.

Dizinin oyuncu kadrosu ise şöyle:

  • Meryem Üzerli
  • Burak Berkay Akgül
  • Hira Koyuncuoğlu
  • Emre Karayel
  • Gökay Türkmen
  • Zafer Algöz
  • Şevval Sam
  • Derya Alabora
  • Gonca Vuslateri
  • Kartal Can Ermiş
  • Beril Kayar
  • Sevgi Temel
Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Netanyahu'dan Gazze açıklaması: "Operasyonun sonlandırılması teklifini kabul etmeyeceğiz"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
F1 Miami GP pole pozisyonu Red Bull pilotu Max Verstappen'in oldu - HaberlerF1 Miami GP pole pozisyonu Red Bull pilotu Max Verstappen'in olduKabine toplantısı 6 Mayıs Pazartesi günü yapılacak - HaberlerKabine toplantısı 6 Mayıs Pazartesi günü yapılacakGalatasaray - Sivasspor maçının VAR hakemi Simone Sozza karnesi - HaberlerGalatasaray - Sivasspor maçının VAR hakemi Simone Sozza karnesiÖğretmen olmak için KPSS'ye girecek adaylar 1050 TL ücret ödeyecek - HaberlerÖğretmen olmak için KPSS'ye girecek adaylar 1050 TL ücret ödeyecekİYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Hasan Toktaş'ın hayatı ve biyografisi - HaberlerİYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Hasan Toktaş'ın hayatı ve biyografisiGelin Evi'nin son bölümünde bugünün kazananı Ezgi oldu - HaberlerGelin Evi'nin son bölümünde bugünün kazananı Ezgi oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...