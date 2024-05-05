Meryem Üzerli'nin başrolünde yer aldığı RU dizisi 24 Mayıs'ta yayınlanacak

Düzenleyen: Hüseyin Bahcivan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 5 Mayıs 2024 14:46 - Güncelleme: 5 Mayıs 2024 14:47 - Güncelleme:

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GAİN platformunda yayınlanacak olan Meryem Üzerli'nin yeni dizisi RU ne zaman çıkacak sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ayrıca dizinin konusu ve oyuncularını da araştırılıyor. Detaylar, haberimizde...