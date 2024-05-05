Meryem Üzerli'nin başrolünde yer aldığı RU dizisi 24 Mayıs'ta yayınlanacak
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
GAİN platformunda yayınlanacak olan Meryem Üzerli'nin yeni dizisi RU ne zaman çıkacak sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ayrıca dizinin konusu ve oyuncularını da araştırılıyor. Detaylar, haberimizde...
MedYapım tarafından Disney Plus için çekilen ancak platformun Türkiye'deki yerel içerik yayınını durdurması üzerine iptal edilen RU dizisinin GAİN'de yayınlanacağı açıklandı.
Başrollerinde Meryem Üzerli, Burak Berkay Akgül, Hira Koyuncuoğlu, Emre Karayel, Gökay Türkmen gibi isimlerin yer aldığı dizinin ne zaman yayınlanacağı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre RU dizisi 24 Mayıs tarihinde yayınlanacak.
8 bölümden oluşan dizi Reyan ve Uzer adlı karakterlerin başından geçen olayları anlatacak.
Yeşim Çıtak tarafından senaryosunun yazıldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Bahadır Karataş ve Burak Çaldır bulunuyor.
Dizinin oyuncu kadrosu ise şöyle:
- Meryem Üzerli
- Burak Berkay Akgül
- Hira Koyuncuoğlu
- Emre Karayel
- Gökay Türkmen
- Zafer Algöz
- Şevval Sam
- Derya Alabora
- Gonca Vuslateri
- Kartal Can Ermiş
- Beril Kayar
- Sevgi Temel
Kaynak: Türkiye Gazetesi