YouTube'da bulunan yapay zeka desteği sayesinde artık videoların girişlerini izlemek zorunda değilsiniz!

YouTube, videoların sürekli atlanan bölümlerini otomatik olarak atlayabileceğimiz yeni özelliğini test ediyor. Yeni uygulama şu anda Türkiye'den erişilemiyor.

Dünyanın en büyük video izleme platformu olan YouTube'da bir süredir İleriye atlamak için iki kez dokunma özelliği test ediliyordu. Artık kullanıcılar beta sürümüne kayıt olduktan sonra, videonun başlangıcında sağ alt kısımda bir düğme göreceksiniz. Hap şeklindeki "İleri atla" düğmesi sağ alt köşede birkaç saniye göründükten sonra, sadece 10 saniye ileri gitmek istediğinizde kaybolur.

YouTube'a göre, yapay zeka tüm izleyicilerin ne kadar ileri gittiğini analiz ediyor ve videonun hangi bölümlerini atlayacağına karar veriyor, ancak video izleme alışkanlıklarına göre atlayıp atlamayacağını söylemiyor. Yine de bu özellik, Netflix'in YouTube videolarındaki introyu atla düğmesine benzer bir deneyim sunacağı için kullanıcıların beğenisini kazanabilir.

Bu özellik yalnızca ABD'deki YouTube Android uygulamasında ve İngilizce videolar için kullanılabilir. Beta sürecinin bitiş tarihi 1 Haziran olan bu denemeyi bugün etkinleştirmek için YouTube Premium üyesi olmanız gerekiyor, ancak bu süre her zaman uzatılabilir.