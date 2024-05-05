İsrail, Türkiye'nin ticareti durdurma kararını OECD’ye şikayet etti

Düzenleyen: Hüseyin Bahcivan / Kaynak: TGRT Haber 5 Mayıs 2024 16:06 - Güncelleme: 5 Mayıs 2024 16:07 - Güncelleme:

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