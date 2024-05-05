İsrail, Türkiye'nin ticareti durdurma kararını OECD’ye şikayet etti
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Türkiye'nin, İsrail ile ticareti kısıtlamasının ardından Tel Aviv yönetiminin nasıl karşılık vereceği belli oldu. Vatandaşlar tarafından İsrail'in Türkiye'ye karşı alacağı tedbirler merak ediliyor. Detaylar, haberimizde...
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları bütün ateşkes çağrılarına rağmen 7 Ekim'den beri devam ediyor.
Türkiye, ateşkes çağrılarına kulak asmayan İsrail ile tüm ithalat ve ihracatı bitirme kararı aldı.
Kararın ardından İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından ne karşılık verileceğine yönelik açıklama yapıldı.
Ekonomisine büyük darbe alan İsrail, Türkiye'nin Filistin Yönetimi ve Gazze arasındaki her türlü ekonomik ilişkinin azaltılması yönünde çalışma yapılmasına karar verdiğini açıkladı.
Ayrıca Filistin'in ithalatının yaklaşık yüzde 18'inin Türkiye'den gerçekleştirdiğini ve en büyük ithalatçı ülke konumunda yer aldığı da ifade edildi.
İsrail Ekonomi Bakanı Nir Barkat, Türkiye'yi OECD'ye (Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü) şikayet ettiklerini de belirtti.
Türkiye OECD'nin kurucu üyeleri arasında yer alıyor. İsrail ise 2010 yılında OECD'ye katılmıştır.
Kaynak: TGRT Haber