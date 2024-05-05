Tel Aviv medyası alarmda! İsrail ekonomisine Türk darbesi

Türkiye'nin İsrail'e ticaret yasağı kararı sonrası Tel Aviv medyası alarma geçti. Bu yasağın İsrail ekonomisine zararlarını yazan İsrail medyası fiyatların artacağına dikkat çekti.

İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail'in saldırılarının uluslararası arenadaki yankıları ise sıcaklığını koruyor. Son olarak Türkiye'nin İsrail’e yönelik aldığı ‘ithalat ve ihracat’ı durdurma kararının İsrail ekonomisini sarsacağı değerlendiriliyor.

FİYATLAR ARTACAK

Hürriyet'in aktardığına göre, İsrail medyası, halihazırda gıda, tek kullanımlık eşyalar ve kişisel bakım ürünleri gibi birçok ürünü Türkiye’den ithal ettiğini, bu sebeple de ithalatın durmasının fiyatların yükselmesine neden olacağını öne sürdü. Ülkenin en yaygın süpermarket zincirlerinden Good Pharm’ın sahibi ve CEO’su Adam Friedler, Ankara’nın aldığı kararı, ‘İsrail ekonomisini çok daha pahalı alternatifler aramaya zorlayacak bir darbe’ olarak yorumladı. İsrail medyasına konuşan Friedler, birçok ürünün coğrafi yakınlık sebebiyle Türkiye’den ithal edildiğini, yasağın İsrail’e çok pahalıya patlayacağını ifade etti.

ANKARA’YA TEHDİT

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin İsrail ile tüm ticari faaliyetlerini durdurma kararının ardından Türkiye’ye karşı çeşitli tedbirler alınacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, Dışişleri ve Ekonomi bakanlıklarının yanı sıra İsrail Vergi Dairesi’nden üst düzey yetkililerin de yaptığı görüşmede, Türkiye ile Batı Şeria ve Gazze’deki Filistin yönetimi arasındaki her türlü ekonomik bağlantının azaltılması yönünde çalışma yapılmasına karar verildiği aktarıldı. Türkiye’nin Filistin Yönetimi’nin en büyük ithalatçı ülkesi olduğuna dikkat çekildi. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Ankara’nın İsrail’e zarar vermeye çalışırken aslında Filistinlilere zarar verdiğini öne sürdü.

TÜRKİYE'Yİ OECD’YE ŞİKÂYET ETTİLER

Türkiye’yi OECD’ye (Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü) şikâyet ettiklerini belirten İsrail Ekonomi Bakanı Nir Barkat, OECD Başkanı Mathias Cormann’a Ankara’nın aldığı kararın Avrupa ekonomisinin tamamına zarar verdiğini ve örgütün Türkiye’ye karşı harekete geçmesi gerektiğini söylediğini savundu. OECD’nin kurucu üyeleri arasında yer alan Türkiye, başta Filistinli yetkililer olmak üzere birçok kuruluşun İsrail’in OECD’ye üye olmaması için veto kullaması çağrısına rağmen Tel Aviv’in üyeliğine karşı çıkmamış, İsrail oybirliği ile resmi olarak 2010’da OECD’ye üye olmuştu.

ANKARA, FİLİSTİN İÇİN ÇÖZÜM ARIYOR

Türkiye’nin İsrail’e getirdiği ticaret yasağından tek etkilenecek İsrail olmayacak. Filistin'e de vuracak olan bu yasak için ise Ankara’nın Filistin ekonomi yönetimiyle çalıştığı belirtiliyor.