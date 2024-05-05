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İsrail’in saldırısı öncesi DSÖ’den uyarı: Refah şehri kan gölüne döner

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İsrail’in saldırısı öncesi DSÖ’den uyarı: Refah şehri kan gölüne döner

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail ordusu Gazze’de sivillerin sığındığı son nokta olan Refah’a karadan saldırıya hazırlanıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve BM’li yetkililer “kara saldırısı katliama döner” uyarısında bulundu

İsrail, Gazze Şeridi’nde  sivilleri hedef almaya devam ederken, güneydeki Refah kentine saldırı hazırlığında olması endişeye yol açıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Sekreteri Tedros Ghebreyesus, tahmini 1,2 milyon Filistinlinin barındığı Refah’a kara saldırısının büyük bir felakete yol açacağı konusunda uyarıda bulundu. Ghebreyesus “Refah’a geniş çaplı askeri operasyonun kan gölüne yol açmasından ve zaten çökmüş olan sağlık sistemini daha da zayıflatmasından derin endişe duyuyoruz” dedi. Refah’ta gerçekleştirilecek bir saldırının ölüm ve hastalık oranlarını önemli ölçüde artıracağını belirten Ghebreyesus “Yeni bir yerinden edilme dalgası aşırı kalabalığı daha da arttıracak, gıda, su, sağlık ve temizlik hizmetlerine erişimi daha da kısıtlayacak, hastalık salgınlarının artmasına, açlığın kötüleşmesine, daha fazla can kaybına yol açacaktır” ifadelerini kullandı. 

‘KATLİAMLA SONUÇLANIR’

Öte yandan Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke de Refah’a yapılacak saldırı için “katliama yol açabileceği” uyarısında bulundu. Laerke “Gazze Şeridi’nde zaten insani yardım sağlamakta zorlanan kuruluşlar için kara saldırısı feci bir darbe olur. Herhangi bir kara operasyonu daha fazla acı ve ölüm manasına gelecektir” dedi. 

İSRAİL, ABD’Yİ BİLGİLENDİRDİ

Bu arada İsrail’in, Refah’a saldırısı öncesi Filistinli sivillerin tahliye planına dair ABD yönetimini bilgilendirdiği belirtildi. Adları açıklanmayan ABD’li yetkililer, kara saldırısında çok sayıda Filistinli sivilin hayatının riske gireceği noktasında Washington yönetiminin fikrinin değişmediğini belirtti. ABD medyasına yansıyan haberlerde; İsrail’in bir hafta içinde Refah’a yönelik “kapsamlı bir kara saldırısına” başlayabileceği belirtiliyor.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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