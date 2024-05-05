Galatasaray - Sivasspor maçı RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Taraftarlar tarafından Galatasaray - Sivasspor maçı nerede oynanacak sorusunun cevabı merak ediliyor. Ayrıca maçın saati ve muhtemel 11'leri de araştırılan konular arasında yer alıyor. Detaylar, haberimizdedir.
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray ve Sivasspor bugün saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.
22 maçtır yenilmeyen Galatasaray en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde yer alarak liderlik koltuğunda oturuyor. Sivasspor ise 48 puan ile ligde 9. sırada yer alıyor.
Taraftarlar tarafından karşılaşmanın nerede oynanacağı merak ediliyor.
Galatasaray - Sivasspor karşılaşması İstanbul'da bulunan RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak.
İki takım birbirleri ile toplam 35 maç yaptı. Bu maçların 21'ini sarı-kırmızılılar, 7'sini ise kırmızı-beyazlılar kazanırken kalan 7 karşılaşma ise berabere bitti.
Karşılaşmanın muhtemel 11'lerinin ise şöyle:
Galatasaray muhtemel 11: Muslere, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, K. Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper, İcardi
Sivasspor muhtemel 11: Nikolic, Murat, Pungouras, Appindangoye, Camara, Ziya, Charisis, İbrahim, Turgunboev, Njie, Manaj
Kaynak: Türkiye Gazetesi