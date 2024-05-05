Galatasaray - Sivasspor maçı RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak

Düzenleyen: Hüseyin Bahcivan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 5 Mayıs 2024 15:24 - Güncelleme: 5 Mayıs 2024 15:25 - Güncelleme:

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Taraftarlar tarafından Galatasaray - Sivasspor maçı nerede oynanacak sorusunun cevabı merak ediliyor. Ayrıca maçın saati ve muhtemel 11'leri de araştırılan konular arasında yer alıyor. Detaylar, haberimizdedir.