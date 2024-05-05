Süper Lig'de 35.hafta: Galatasaray-Sivasspor | Canlı Blog
Düzenleyen: Songül Soysal- Güncelleme:
Spor Haberleri
Süper Lig'de 35.hafta karşılaşmasında Galatasaray, Sivasspor konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
05.05.2024 12:10
📌VAR'A İTALYAN HAKEM
👉Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan "Galatasaray - Sivasspor" maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Simone Sozza oldu.
05.05.2024 12:00
📌SÜPER LİG'DE 35.HAFTA
Saat: 19:00
Yer: RAMS Park
Düzenleyen: Songül Soysal - Spor