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Süper Lig'de 35.hafta: Galatasaray-Sivasspor | Canlı Blog

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Süper Lig&#039;de 35.hafta: Galatasaray-Sivasspor | Canlı Blog

Spor Haberleri

Süper Lig'de 35.hafta karşılaşmasında Galatasaray, Sivasspor konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

05.05.2024 12:10

📌VAR'A İTALYAN HAKEM 

👉Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan "Galatasaray - Sivasspor" maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Simone Sozza oldu.

Süper Lig'de 35.hafta: Galatasaray-Sivasspor | Canlı Blog - 1. Resim

 

05.05.2024 12:00

📌SÜPER LİG'DE 35.HAFTA 

Saat: 19:00

Yer: RAMS Park 

 

Düzenleyen:  - Spor
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