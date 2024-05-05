Süper Lig'de 35.hafta: Galatasaray-Sivasspor | Canlı Blog

Süper Lig'de 35.hafta karşılaşmasında Galatasaray, Sivasspor konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

05.05.2024 12:10

📌VAR'A İTALYAN HAKEM

👉Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan "Galatasaray - Sivasspor" maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Simone Sozza oldu.

05.05.2024 12:00

📌SÜPER LİG'DE 35.HAFTA

Saat: 19:00

Yer: RAMS Park