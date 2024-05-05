Galatasaray - Sivasspor maçının VAR hakemi Simone Sozza karnesi

Düzenleyen: Hüseyin Bahcivan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 5 Mayıs 2024 13:19 - Güncelleme: 5 Mayıs 2024 13:19 - Güncelleme:

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TFF tarafından açıklanan bilgilere göre Galatasaray Sivasspor maçının VAR hakemi Simone Sozza oldu. Taraftarlar tarafından Simone Sozza karnesi merak ediliyor. Ayrıca Simone Sozza nereli sorusunun cevabı da araştırılıyor. İşte, detaylar...