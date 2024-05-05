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Galatasaray - Sivasspor maçının VAR hakemi Simone Sozza karnesi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray - Sivasspor maçının VAR hakemi Simone Sozza karnesi

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TFF tarafından açıklanan bilgilere göre Galatasaray Sivasspor maçının VAR hakemi Simone Sozza oldu. Taraftarlar tarafından Simone Sozza karnesi merak ediliyor. Ayrıca Simone Sozza nereli sorusunun cevabı da araştırılıyor. İşte, detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yabancı hakem uygulamasına geçilmişti.

Uygulama kapsamında Galatasaray - Sivasspor maçının VAR hakemi İtalyan Simone Sozza oldu.

Hakeminin açıklanmasının ardından taraftarlar hakemin istatistiklerini ve karnesini araştırmaya başladı.

Galatasaray - Sivasspor maçının VAR hakemi Simone Sozza karnesi - 1. Resim

1987 yılında İtalya'nın Milano şehrinde doğan Simone Sozza 2012-2013 sezonunda İtalya'da hakemlik yapmaya başlamıştır.

Başarılı hakem 2023-2024 sezonunda toplam 23 maç yönetmiştir.

Hakemin yönettiği maçların bulunduğu ligleri ve dağılımı ise şöyle:

2 - UEFA Avrupa Ligi

1 - UEFA Konferans Ligi

2 - UEFA Avrupa Konferans Ligi Elemeleri

9 - Serie A

1 - Super League 1

1 - Protathlima Cyta Championship Round

5 - Serie B

2 - 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bu maçların hepsinde toplam 107 sarı kart, 1 sarıdan-kırmızı kart, 6 tane kırmızı kart ve 12 penaltı vermiştir. 

Galatasaray - Sivasspor maçının VAR hakemi Simone Sozza karnesi - 2. Resim

VAR hakemi olarak ise Seria A'da 18, İtalya Kupası'nda 1, Serie B'de 3 karşılaşma olmak üzere toplam 22 maç görev almıştır. 

Bu maçlarda toplam 105 sarı kart, 7 sarıdan kırmızı kart ve 5 penaltı kararı alınmıştır. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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