Hatay'da geçtiğimiz günlerde husumetli oldukları kuyumcu kuzenlerinin yolunu traktörle kesip, meydan dayağı atan 2 kardeşe 420 bin TL idari para cezası uygulandı.

Hatay'ın Kumlu ilçesinde geçtiğimiz günlerde, İstanbul'da 25 yıl yaşadıktan sonra memleketine dönerek kuyumculuk yapmaya başlayan Ahmet Rüşvenli, aracıyla seyir halindeyken husumetli olduğu kuzenleri tarafından yolu kesildi.

KUZENLERİ ACIMASIZCA DÖVDÜ

Yolu kesilen adamı, akrabaları demir sopalarla darbetti. Saldırı sonrasında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Rüşvenli'nin dişleri de kırıldı. Korku dolu anlar ve aracın önünün traktörle kesildiği anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

420 BİN TL CEZA YEDİLER

Kamu düzenini bozacak şekilde kavga amacıyla trafiğe çıkan şahıslar hakkında polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan incelemeler sonucunda traktörden inerek kuyumcuya meydan dayağı atan 2 kişiye 420 bin TL idari para cezası kesildi.

EHLİYETLERİNE 60 GÜN EL KONULDU

Öte yandan, araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu. Yetkililer, trafik güvenliğini tehlikeye atan ve kamu huzurunu bozan davranışlara karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

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