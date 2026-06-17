Kız arkadaşının kontrolü için hastaneye giden Bülent Şakrak, yaptırdığı check-up sırasında kalp damarında ciddi bir tıkanıklık tespit edildiğini ve bu nedenle acil müdahaleye alındığını açıkladı.

Oyuncu Bülent Şakrak, konuk olduğu bir programda son dönemde yaşadığı sağlık süreci ve aldığı teşhisle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sevgilisi Duygu Arabacıoğlu'nun rutin kontrolü için hastaneye gittiğini belirten Bülent Şakrak, herhangi bir şikayeti bulunmamasına rağmen doktorunun önerisi üzerine kendisinin de kapsamlı sağlık kontrolünden geçtiğini ifade etti.

Yapılan efor testi, ekokardiyografi ve EKG sonuçlarının normal çıktığını söyleyen oyuncu, sağlık durumuyla ilgili herhangi bir olumsuzluk beklemediğini belirtti. Şakrak, doktorunun önerisiyle gerçekleştirilen sanal anjiyo sonrasında kalp damarında tıkanıklık tespit edildiğini öğrendiğini aktardı. İlk incelemelerde yaklaşık yüzde 70 seviyesinde görülen tıkanıklığın, yapılan klasik anjiyoda yüzde 90'ın üzerinde olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

KALBİNE STENT TAKILDI

Doktorunun uyarısı üzerine vakit kaybetmeden hastaneye geri döndüğünü ifade eden 48 yaşındaki oyuncu, ertesi gün gerçekleştirilen müdahaleyle kalp damarına stent takıldığını açıkladı. Şakrak, sağlık durumunun kontrol altına alındığını belirterek yaşadığı süreci esprili bir dille değerlendirdi.

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YAŞADIĞI KORKUYU ANLATTI

Yaşamdan İzler programında konuşan oyuncu, teşhis sonrasında büyük bir endişe yaşadığını dile getirdi. Sağlığın önemine vurgu yapan Şakrak, hayatına ve sevdiklerine bağlı biri olduğunu belirterek, yaşadığı sürecin kendisini derinden etkilediğini söyledi:

“Ödüm patladı çünkü herkes gibi benim de canım çok tatlı. Her insanın hayatı değerlidir. Ukalalık etmek istemem ama ben yaşamayı çok seven biriyim. Çoluğum, çocuğum, hayvanlarım... Bir sürü etken var. Dünya çok güzel, yaşamak çok güzel bir şey.”

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